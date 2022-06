La doctora Agnes Z. Murray da respuesta a preguntas existenciales en '¿POR QUÉ...?' Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 11:26 h (CET) La autora aborda las preguntas sin respuesta que conciernen al ser humano y concentra en su nuevo ensayo una breve historia de la humanidad sostenida por la evolución y el uso que la sociedad ha hecho de Dios 'Nacemos para vivir muriendo'. Esta es la rotunda afirmación con la que la doctora Agnes Z. Murray da forma a su obra ¿POR QUÉ...?: La milenaria realidad del ser humano.

En este ensayo, que comparte ciertas similitudes con Sapiens. De animales a dioses de Yuval Noah Harari, la autora analiza la postura del hombre a lo largo de la historia y contrapone la visión de Harari aseverando que, por mucho que lo haya intentado, el ser humano no ha podido desprenderse de su instinto animal, por lo que está lejos de alcanzar la posición de dios a la que aspira.

¿POR QUÉ...?: La milenaria realidad del ser humano es un recorrido por la religión, la política, el sexo, el dinero, la libertad y los valores del hombre, el universo, la muerte y la vida, y la visión de un Dios presente en las distintas creencias humanas, y pretende plantear o dar respuesta a las preguntas existenciales sobre los enigmas universales de la humanidad.

"El problema del ser humano, hasta ahora, es que ha divinizado todo lo que desconoce. Sin embargo, cuando la ciencia avanza hacia lo desconocido disminuyen las creencias en poderes ocultos y eso nos va aportando sosiego".

De esta manera, no solo aborda asuntos sociales como los derechos, el feminismo o el papel de la mujer en la historia, sino que se embarca también en la creación del universo y los secretos que esconde, la posibilidad de habitar otro planeta, el funcionamiento del cerebro humano, cómo surgió la humanidad o el eslabón perdido, entre otras muchas cuestiones. Esto hace de este ensayo un trabajo minuciosamente cuidado, pues abarca tanto temas atemporales como de plena actualidad, como el indudable cambio climático al que se está sometiendo a la Tierra.

"Es posible que la ciencia más avanzada, en un futuro muy lejano, si antes no nos hemos aniquilado como especie, llegue a ir conociéndolo con más profundidad. Pero conforme avancemos creo que nunca llegaremos a comprender completamente el cosmos. Una comprensión completa está fuera de nuestro alcance porque de cada nuevo descubrimiento saldrán nuevas preguntas e interrogantes".

No obstante, el eje central es la religión en todas sus formas, creada por el ser humano para poder refugiarse en un pensamiento pacificador y confiar en que el miedo que siente por la muerte, inherente a y desconocida para él, se disipará con la esperanza de que la vida no es finita.

Una obra para aprender, dudar de todo lo que se conoce y huir de la manipulación de los estigmas sociales, políticos y religiosos que conforman y han conformado al ser humano durante generaciones. Una reflexión personal por el camino de la cosmología, la antropología y la paleontología. Un libro que cambiará para siempre la percepción de los lectores sobre todo lo que les rodea.

"Creo que de la misma forma que yo fui cambiando mi forma de pensar, mi sistema heredado de creencias tradicionales, abandonando la capacidad que todos tenemos no solo de crear mitos y engaños, sino de aceptarlos como verdades incuestionables, la lectura de ¿POR QUÉ…? puede suponer para muchos, además de satisfacer su curiosidad y aumentar su conocimiento, así lo pienso, su despertar a la imaginación y hará que surjan ideas más reales sobre su existencia. Les procurará, al menos, más tranquilidad sin menos misterios ocultos que nunca han existido".

Ciertamente, un compendio interesante y novedoso que deleitará a todos los que se atrevan a asomarse a sus páginas.

¿POR QUÉ...?: La milenaria realidad del ser humano ya está disponible en Amazon para embarcarse en un apasionante conocimiento del ser humano y su mundo.

