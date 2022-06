Medicina y Enfermería son las carreras más solicitadas en las ofertas de empleo Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 10:00 h (CET) Infoempleo, portal de empleo de referencia en España, y Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ofrecen un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2021: Oferta y demanda de empleo en España Esta semana da comienzo para muchos alumnos españoles las pruebas de acceso a la universidad y en los próximos días conocerán sus calificaciones a la conocida prueba EBAU. Unos exámenes que les darán la oportunidad de decidir qué titulación estudiar en los próximos años que será clave en su futuro laboral.

Esta es una decisión que no siempre es sencilla pues muchos son los factores que pueden influir en ella: vocación, salidas profesionales, perspectivas de futuro… ¿Son los grados con la nota de corte más alta los que tienen más empleabilidad?, ¿han cambiado mucho las titulaciones más demandadas en los últimos años?, ¿y con la irrupción de la pandemia?

Conocer la empleabilidad que pueda tener una u otra titulación es una buena ayuda a la hora de tomar esta decisión. Es por ello que Infoempleo, portal de empleo de referencia en España, y Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ofrecen un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2021: Oferta y demanda de empleo en España.

La formación universitaria recupera músculo y la rama sanitaria se duplica

Durante 2020, la formación universitaria perdió su hegemonía como la educación reglada más demandada en las ofertas de empleo de nuestro país, superada ampliamente por aquellas ofertas donde se requería disponer de un título de Formación Profesional para acceder al puesto de trabajo. Aunque en 2021 la formación superior no ha recuperado ese liderato, sí han reconquistado gran parte del terreno perdido en 2020, aumentando su presencia en las ofertas en 2,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 36,42% de lo publicado. Es decir, en España, 1 de cada 3 ofertas de empleo cualificado solicita contar con una titulación universitaria.

Otro efecto de la crisis sanitaria que sigue condicionando la demanda de titulaciones es que, por segundo año consecutivo, las carreras relacionadas con el ámbito de la salud son las que más han incrementado su peso en la oferta de empleo y por primera vez se convierten en las más demandadas (46,96%; +22,82 puntos porcentuales) prácticamente duplicando su peso con respecto al año anterior. En otras palabras, casi la mitad de las ofertas de empleo que se publicaron el año pasado en nuestro país buscaban profesionales del ámbito de la salud.

Sin embargo, el comportamiento de la demanda respecto a los estudios que integran este grupo de Ciencias de la Salud ha sido desigual. La demanda de médicos/as y enfermeros/as para cubrir tanto las bajas causadas por la pandemia como la falta de recursos humanos en hospitales y centros de salud sigue disparada y su efecto se deja notar en las ofertas de empleo. A lo que se une la necesidad de contar con más psicólogos/as y fisioterapeutas. En cambio, otras titulaciones como Farmacia o Veterinaria han visto reducida su presencia en las ofertas.

Tras la rama sanitaria, las titulaciones más demandadas han sido las del ámbito social y jurídico, aunque durante el último año su peso se ha reducido notablemente, reuniendo ahora el 28,92% de las ofertas, doce puntos menos que en el ejercicio anterior (41,68%).

Las ofertas de empleo que requieren candidatos con titulaciones del área de ingeniería y arquitectura han caído más de ocho puntos, agravando la tendencia a la baja que comenzaron en 2017. Así, en 2021 el 20,58% de las ofertas en las que se especifica el área de la titulación universitaria han solicitado titulados en Ingeniería y/o Arquitectura, frente al 28,9% que representaban en 2020.

Las carreras universitarias del ámbito científico-experimental también han disminuido su peso dentro de la oferta en la que se especifica titulación, pero de forma mucho más reducida que las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas o las ingenierías. Han pasado de representar el 3,71% en 2020 a aglutinar el 2,26% en el último año. Lo que supone una bajada de casi un punto y medio.

Por último, el área de Artes y Humanidades recibe solo una de cada 100 ofertas de empleo en las que se especifica titulación universitaria. Son las titulaciones menos demandadas. En el último año han reducido en tres décimas su ya escaso peso en la oferta de empleo (1,27%) y siguen su tendencia a la baja.

Las titulaciones más demandadas

Centrándose en carreras concretas, se ve que la evolución de la crisis sanitaria ha condicionado casi por completo la demanda de titulaciones por parte de las empresas durante 2021.

Así, por primera vez desde que se realiza este análisis, Medicina (y Biomedicina) ha sido la titulación con más salidas profesionales en nuestro país, ya que el 13,41% de las ofertas de empleo que requieren estudios universitarios hacía referencia a ella. Escala dos posiciones con respecto al año anterior y más que duplica su peso (5,24% de las ofertas en 2020), debido en gran parte, a la combinación de una mayor demanda por parte de las empresas e instituciones médicas de estos perfiles y una falta de profesionales en ciertas ramas de la Medicina donde el problema de la escasez de talento es recurrente en los últimos años. Obviamente, es la titulación que más peso ha ganado en la oferta de empleo (+8,2 p.p.).

En segunda posición se mantiene Enfermería, que hace dos años figuraba en séptima posición y se está afianzando en el segundo lugar del ranking que alcanzó en 2020. Así, su peso específico continúa ascendiendo sobre el cómputo global y pasa de un 6,9% del pasado año a un 12,42% en la actualidad (+5,6 p.p. interanual). Es la segunda titulación que más peso ha ganado en el último año.

Al tercer lugar queda relegada Administración y Dirección de empresas (5,36% ofertas). Durante años ha sido la titulación más requerida por las empresas españolas, pero en el último ejercicio no solo ha perdido esa hegemonía, sino que además es la carrera que más peso ha perdido, 5,9 puntos porcentuales.

Entre las cinco titulaciones con más salidas laborales se encuentran también el doble grado en Administración de empresas y Derecho, con un 5,2% (avanza dos plazas e incrementa su presencia en la oferta de empleo 1,7 p.p.) y, bajando de la cuarta a la quinta posición, Ingeniería Industrial, con un 3,5% de la oferta para titulados universitarios (-1,6 p.p.).

Por detrás de ellas aparecen las titulaciones de Ingeniería Informática, con un 3,4% de las ofertas (sube una plaza y gana tres décimas), Fisioterapia (que duplica su demanda, 2,42%, y avanza diez posiciones en el último año), Comercio y Marketing (2,03%, que mantiene la octava posición a pesar de reducir su presencia 6 décimas), Psicología y Psicopedagogía (1,96%, crece 1,3 puntos porcentuales triplicando su peso) y cierra el top 10 Educación y Pedagogía (1,95%, +0,3 p.p.).

Distribución regional de la oferta de empleo para universitarios

Si se habla de la relevancia de las titulaciones universitarias por comunidades autónomas, se observan importantes diferencias. La mayor parte de las ofertas de empleo que exigen este tipo de formación se dan, un año más, en la Comunidad de Madrid (17,7%), pese a haber descendido su aportación al total nacional en el último año 4,35 puntos porcentuales (el descenso más profundo entre todas las autonomías).

En segundo lugar se coloca este año Andalucía, que ha ganado 2 puntos porcentuales y dos posiciones, contando ahora con el 14,31% de las ofertas para universitarios/as.

Tercera queda Cataluña, desplazada por la autonomía andaluza. La región aglutina el 12,43% de las ofertas, tras perder 3,77 puntos porcentuales (la segunda caída más fuerte entre las distintas autonomías).

También hay novedades en la cuarta plaza, ahora ocupada por Castilla y León, que experimenta el mayor crecimiento en el reparto de la distribución regional de las ofertas para universitarios (+3,08 p.p.) y concentra el 10,31% de las ofertas del país.

Estas cuatro comunidades autónomas reúnen más de la mitad (54,75%) de las ofertas de empleo dirigidas a titulados universitarios, poniendo de manifiesto la gran concentración territorial que existe en este campo, aunque el reparto por territorios ha variado sustancialmente en 2021 como se acaba de ver.

El País Vasco cae de la tercera a la quinta posición, sufriendo la tercera mayor bajada de la aportación al total nacional, de 3,62 puntos, para quedarse con el 9,72%.

Ya por debajo del 6%, se encuentra la Comunidad Valenciana (6,72%; que se mantiene en valores y posición similar a hace un año). Le siguen Castilla-La Mancha (5,09%; +1,9 p.p., el tercer mayor incremento autonómico que le permite mejorar dos puestos en el ranking autonómico), Galicia (4,79%; +1,32 p.p., el cuarto mayor incremento, aunque cede una plaza debido al impulso de la autonomía manchega), y Aragón (4,17%; +0,74 p.p.).

Con el 2,86% de las ofertas para titulados universitarios está Canarias (+0,58 p.p.), seguida de Extremadura (2,03%, +0,73 p.p.).

Por el lado contrario, son las autonomías de Baleares (1,04%; +0,09 p.p.), La Rioja (1,2%; mantiene porcentaje, pero cede una posición) y Asturias (1,26%; +0,08 p.p.) las que concentran una menor proporción de ofertas de empleo que requieren titulación universitaria.

Les siguen hacia arriba Cantabria (1,45%; -0,06 p.p.), Navarra (1,56%; +0,11 p.p.) y la Región de Murcia (1,81%; +0,41 puntos porcentuales).

Sanidad sigue siendo el sector que más universitarios demanda

Las condiciones excepcionales en las que se han desarrollado estos dos últimos años han convertido al sector sanitario en el mayor demandante de candidatos con formación superior (35,59%, +16,91 p.p.) en nuestro país, multiplicando por siete el porcentaje que tenía en 2019. Algo similar ha sucedido también con el sector de la enseñanza/formación, que no solo se mantiene en segunda posición (11,11%), sino que sigue aumentando su participación (+1,67 p.p.). Sanidad y Enseñanza concentran el 46,70% de la oferta que requiere estudios universitarios. En tercera posición se sitúa el sector Servicios (7,39%), con tres puntos más que en 2020.

Comercio y distribución minorista (5,12%), Construcción (4,27%) e Informática (3,79%) son los sectores que se sitúan en cuarta, quinta y sexta posición, respectivamente. El sector industrial, que ocupaba la tercera posición en 2020, ha caído hasta el séptimo lugar de la tabla (3,51%), y también es el que ha perdido más peso en el último año (-5,07 p.p.).

