lunes, 6 de junio de 2022, 09:10 h (CET) Además de neumáticos, su stand mostró dos vehículos de competición, un simulador interactivo y una presentación con gafas de realidad virtual Giti Tire ha calificado la feria de neumáticos Tire Cologne 2022 como "un evento muy productivo". Después de una espera de dos años forzada por el Covid-19, Giti ha apostado por esta plataforma que le ha brindado la oportunidad de reunir a operadores y socios comerciales europeos “para el éxito futuro”.

El fabricante contó con un stand abierto en el que exhibió los últimos modelos de Giti y de GT Radial para turismos y SUV, así como tres nuevos neumáticos Giti para camiones y autobuses, incluidos el Giti GSR237 Combi Road, el Giti GSR236 Combi Road y el Giti GDL617 Eco Road, cuyos detalles completos se darán a conocer próximamente.

Los visitantes del stand pudieron disfrutar de una presentación de la empresa con gafas de realidad virtual y de un simulador de conducción interactivo. También tuvieron la oportunidad de ver de cerca la apuesta de la firma por el deporte del motor; ya que el stand mostró el prototipo deportivo Norma M30 LMP3 del equipo WS Racing de Giti Tire Motorsport y el nuevo BMW Serie 1 de drifting e82 pilotado por Benjamin Boulbes.

Chris Bloor, Director de Marketing y Ventas Internacionales de Giti Tire, afirmó: “Después de un vacío de cuatro años, estuvimos encantados de volver a relacionarnos con nuestros clientes en The Tire Cologne, tanto en la feria como en nuestra cena exclusiva”.

“Nuestra línea de productos ha sido bien aceptada y tanto el personal como nuestros socios comerciales han regresado a sus respectivos territorios con un vigor renovado. Puede haber muchas incertidumbres globales en este momento, pero lo único de lo que estamos seguros es de que la fuerza de nuestras asociaciones es una plataforma para el éxito futuro”.

Petr Cajka, Director de Ventas de TBR para la UE en Giti Tire, agregó: “Desde el comienzo del día uno hasta el final del día tres, dimos la bienvenida a nuestros socios de toda Europa, y con algunos de ellos llevamos haciendo negocios desde hace más de 30 años, por lo que disfruté mucho poniéndome al día tanto personal como profesionalmente”.

“Fue la oportunidad perfecta para exhibir nuestros nuevos neumáticos Giti y GT Radial junto a nuestros colegas de I+D que participaron en su creación, así como los tres nuevos neumáticos Giti para camiones que demuestran claramente nuestro impulso hacia una oferta más sostenible. En definitiva, un evento muy productivo”.

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial, Runway y Dextero, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa que incluye turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire se enfoca en construir asociaciones sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras empresas y organizaciones líderes de la industria para brindar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapur, la empresa ha crecido a más de 30 000 empleados en todo el mundo y distribuye a más de 130 países.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y la renombrada instalación MIRA en el Reino Unido, trabajando en conjunto con otros centros globales de investigación y desarrollo en China, Indonesia y los EE.UU.

Giti Tire está totalmente comprometida con mantener los más altos estándares en sus procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949:2016 para todos sus centros de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido el certificado del Sistema de Gestión Medioambiental ISO14001.

