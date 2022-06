Todo lo necesario para montar un stand y sorprender en las ferias y congresos con Olika Stands Emprendedores de Hoy

En una feria comercial, los stands son la tarjeta de presentación de un negocio. Estos no son solo lugares que la empresa aprovecha para exponer sus productos y acumular carteles.

Se trata de una herramienta estratégica que, si se organiza de manera correcta, puede comunicar exitosamente a qué se dedica la empresa. Pero, si la intención es causar una buena impresión y atraer a clientes potenciales, es fundamental que sea atractivo.

Para triunfar en una feria y no pasar desapercibido entre todos los stands, Olika Stands presenta un amplio abanico de soluciones. En este sitio, es posible encontrar todo lo necesario para preparar un stand y sorprender en las ferias y congresos.

En Olika Stands, se encuentran stands que cubren todas las necesidades Cada año, se realizan cientos de ferias y congresos por todo el país, con la participación de un gran número de empresas, por eso es necesario diferenciarse. Con un buen stand no solo es posible destacar, sino que también se capta la atención de los nuevos clientes, facilitando la venta de productos o servicios.

En esta empresa, los profesionales son conscientes de la importancia de tener una buena presencia en una feria. Por esta razón, ofrecen su servicio de creación de stands.

Estos son un espacio para plasmar la filosofía y los valores de cada empresa. Es decir, un territorio que representa tanto a la marca como a las personas que hay detrás de ella. De modo que, el equipo de creativos y diseñadores de Olika Stands se pone a disposición para asegurar que el stand sea de calidad y esté hecho a medida. Estos acompañan al cliente durante todo el proceso: desde la concepción creativa y diseño hasta la ejecución. Además de esto, también es posible decidirse por las opciones de su catálogo. En este, disponen de stands modulares, con acabados de lujo y portátiles.

Todo lo necesario para equipar el stand Olika Stands también ofrece kits pensados especialmente para dar promoción a la marca en pocos metros cuadrados. Estos tienen elementos originales y vistosos, pero sobre todo funcionales. Incluyen mostrador portátil, mesa-vitrina plegable, focos led, módulo para TV y portafolletos plegables, entre otros componentes. Estos permiten exponer los productos, además de almacenarlos, facilitando el manejo del material, su visualización y su transporte.

Muchas veces, el presupuesto destinado al marketing puede ser limitado. Pero con las propuestas reutilizables de Olika Stands, este problema queda solucionado, haciendo posible sacarle el máximo partido a cada material. De esta manera, es posible lucirse con solo rediseñar las gráficas para cada nueva campaña, sin la necesidad de invertir grandes cantidades de dinero.

Las soluciones ofrecidas por Olika Stands ocupan poco espacio, pero son de calidad y con una presencia acorde a la imagen de marca. Contratando sus servicios, se puede confirmar que es posible tener una solución reutilizable y con una excelente puesta en escena.



