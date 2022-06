Cómo contabilizar una nómina con retribución en especie de la vivienda a un empleado, por Max Gestión Emprendedores de Hoy

Generalmente, las empresas pagan una cantidad de dinero en forma de nómina por las labores que realizan los trabajadores.

No obstante, algunas hacen retribuciones en especie, que son bienes o servicios que se otorgan de una forma gratuita o a precios muy reducidos.

A muchas compañías les surgen dudas como, por ejemplo, cómo contabilizar una nómina con retribución en especie de la vivienda a un empleado, pues hay muchos aspectos que se deben conocer para hacer dicho proceso.

Lo mejor en estos casos es contratar servicios de profesionales. No obstante, desde Max Gestión, un despacho que ofrece asesoramiento económico, fiscal, contable, jurídico e informático, entre otros, lo explican detalladamente.

Cómo contabilizar una nómina con retribución en especie de la vivienda a un empleado Los profesionales de Max Gestión indican que hay muchos detalles a tener en cuenta a la hora de contabilizar una nómina con retribución en especie de la vivienda.

Precisan que, en primer lugar, para que un empleado goce de la retribución en especie, es necesario que este tenga una relación laboral vigente. Además, remarcan que las percepciones realizadas en especie no deben bajo ninguna condición superar el 30% de la remuneración total de un trabajador.

Si una compañía paga a los empleados con dinero y, además, con una retribución en especie, el desglose procede así: 640 sueldos y salarios, 6401 retribuciones en especie, (4751) H.P acreedora, (4752) H.P acreedora de la retribución en especie, (476) Seguridad Social, (572) bancos y (755) ingresos por servicios al personal. Sin embargo, exponen que cuando se trata de retribuciones en especie consistente en un servicio como una vivienda, se debe apelar a la cuenta de gasto suministrada previamente, pero excluyendo el (755).

En el mismo sentido, destacan que en cuanto a las retribuciones en especie, si se trata de una vivienda, el porcentaje de la retribución es el 10% del valor catastral. Si no hay valoración catastral, es del 5% al 50% del valor para el impuesto sobre el patrimonio.

Las ventajas de las retribuciones en especie Desde el despecho Max Gestión manifiestan cuáles son los beneficios de las retribuciones en especie. Expresan que las empresas que las ofrezcan serán mucho más competitivas. Además, subrayan que los empleados se sentirán motivados y más comprometidos con la organización.

Adicionalmente, puntualizan que, gracias a las retribuciones en especie, los trabajadores no tendrán la obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas o IRPF.

Otra de las ventajas de recibir este tipo de retribuciones, según los expertos, es que las personas pueden ahorrar, ya que por lo general el dinero suele rendir más.

Los interesados en recibir una asesoría por parte del equipo de Max Gestión deben saber que en su página web dejan a disposición de los usuarios su dirección, teléfonos, entre otros canales de contacto.



