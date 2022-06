Comprar una esterilla para yoga no es fácil, CholloDeportes elige las 6 mejores de 2022 Emprendedores de Hoy

Para quien no es experto puede ser difícil diferenciar las distintas esterillas de yoga, pilates o fitness que se ofrecen en cualquier tienda. Sin embargo, quienes buscan los mejores materiales para la práctica del yoga deben tener en cuenta algunas características que son esenciales para esta actividad.

Según los especialistas de la web de ofertas CholloDeportes, que elaboraron una lista con los mejores modelos disponibles en el mercado, uno de los factores relevantes a la hora de elegir una esterilla para yoga es el grosor. Este es el que da la comodidad para realizar ejercicios y el tratamiento antideslizante, para evitar accidentes cuando se apoyan las manos o los pies.

Las mejores esterillas para cada tipo de yoga según CholloDeportes Actualmente, existe una gran variedad de mats de yoga, cada uno diseñado con características concretas para los distintos tipos de ejercicios que se incluyen en esta disciplina. En este sentido, quienes practican Hatha yoga deben conseguir esterillas de un grosor mínimo de 5 milímetros y con un buen agarre.

A su vez, quienes siguen la corriente del Asthanga yoga necesitan un agarre superior, ya que la base no debe moverse para nada. En cambio, los que realizan ejercicios de Hot o Birkran yoga priorizan las funciones antideslizantes e hipoalergénicas porque en estas variantes priman los ejercicios aeróbicos y, por lo tanto, se suele sudar mucho.

Además de estas consideraciones generales que siempre son útiles, los expertos de CholloDeportes han revelado que la esterilla para yoga más vendida en el mercado es el modelo Toplus fabricado por Amazon. Este producto presenta una buena relación entre precio y calidad, es fácil de transportar y está hecho con materiales amigables para el medioambiente.

Esterillas para principiantes y para yoguis avanzados CholloDeportes recomienda otro modelo de Amazon que es especialmente adecuado para los que se inician en la práctica del yoga. Es resistente y ligera, resiste bien al sudor y está hecha con goma EVA de alta calidad. Sin embargo, su principal característica es su precio, ya que es un modelo asequible e ideal para los principiantes.

En cambio, quienes se encuentran avanzados en la práctica de esta disciplina pueden optar por la esterilla para yoga de la marca Adidas, fabricada con caucho y sin PVC. Es antideslizante, está libre de plástico u otros materiales sintéticos y se puede adquirir en varios colores.

Además de estos modelos, en la recopilación publicada por CholloDeportes es posible encontrar otros mats con diseños específicos para realizar las posturas más difíciles de esta disciplina.

De esta manera, el artículo publicado por CholloDeportes provee una descripción detallada sobre cada modelo de esterilla para yoga y sirve como guía para practicantes de todos los niveles. Además, la página web, que es el número 1 en España en reseñas de artículos deportivos, permite acceder a distintas ofertas para adquirir estos productos.



