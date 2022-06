Jesús Álvarez Riesco, exfutbolista y event planner de fiestas en Nueva York Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Normalmente, el éxito no llega de golpe. Debido a esto, la mayoría de las personas se ven obligadas a probar varias opciones laborales, hasta coincidir con la que se adapta a sus requerimientos y ven factible para lograr el objetivo que se trazaron en la vida.

Este transitar ha llevado a Jesús Álvarez Riesco a incursionar en otro mundo diferente al que ya estaba. Pues, pasó de ser un futbolista a convertirse en event planner NYC, una carrera totalmente diferente que lo ha llevado a conocer muchas celebridades.

Iniciando su propia empresa en este sector bajo el nombre “1990 Group”, en conjunto con otros tres amigos, el exfutbolista se enfocó en brindar servicios exclusivos a las celebrities que van desde España a Nueva York.

De futbolista a event planner: el salto de Jesús Álvarez Hace más de 10 años, Jesús Álvarez Riesco decidió aceptar una beca de 4 años para jugar a fútbol en Estados Unidos. Sus comienzos fueron en la NCAA, donde jugó 4 temporadas en la categoría juvenil de tercer año, sin ver factible entrar en la categoría Segunda B o una delegación de un club importante.

Luego, lo seleccionó el New York Cosmos (equipo en el que entonces militaba el exmadridista Raúl González o el ex del Villareal, Marcos Senna) donde jugó como lateral izquierdo. Durante ese momento de su trayectoria, había una dura competencia por mantener un puesto privilegiado en el Cosmos. Sin embargo, el éxito que estaba teniendo en su faceta de empresario como organizador de eventos lo alejó del fútbol.

En 2020, fue llamado por el New Amsterdam, otro equipo de Nueva York, que juega la National Independent Soccer Association. Para ese entonces, no estaba trabajando en la empresa por la pandemia y firmó con ellos por seis meses.

Jesús Álvarez también jugó para el NY Galicia, aunque solo tres partidos porque tenía otros compromisos laborales. Sin embargo, al calificarse como un apasionado del deporte, frecuentemente visita la Casa de NY Galicia donde se mantiene en forma.

Organización de eventos en la ciudad de Nueva York Al terminar la universidad, creó junto a otros socios una empresa llamada “1990 Group”, dedicada a la organización de eventos, permitiéndole viajar por el mundo y buscar nuevos horizontes.

Jesús Álvarez es actualmente un referente en cuanto a organización de eventos en la ciudad de Nueva York que, a pesar de su corta trayectoria laboral, ha organizado grandes eventos para famosos.

Su trabajo actual como event planner de fiestas en la ciudad de Nueva York le ha permitido trabajar con personajes influyentes del mundo del espectáculo.

Sus servicios ofrecen visitas a lugares exclusivos de la ciudad de Nueva York, tales como restaurantes, hoteles y discotecas. Alcanzando diferentes figuras como celebrities, gente VIP como futbolistas, cantantes de reggaeton, actores, actrices, entre otras figuras importantes del mundo del espectáculo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.