Enjoy The Ride y sus ofertas exclusivas de villas en la ciudad de Barcelona Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Enjoy The Ride es una compañía española que destaca en el sector del alquiler de yates de lujo para travesías turísticas y realización de eventos. Fundada por Giacomo Croci y Flavio Rollo Miñana, tiene su centro de operaciones en Barcelona, pero también desarrolla su actividad en zonas como Mallorca, Ibiza e Islas Baleares.

La dedicación principal de esta compañía es la organización de eventos y en ese contexto ofrecen a sus clientes un servicio VIP de 360 grados. Esto quiere decir que se ocupan de reservas de restaurantes, night clubs, coches, motocicletas, helicópteros, vuelos privados en avión, guardaespaldas, gimnasios y hasta alojamiento.

El alquiler de villas de Enjoy The Ride en Barcelona Uno de los puntos fuertes de esta compañía en cuanto a los servicios de alojamiento son las villas en Barcelona. Se trata de propiedades de lujo con todo tipo de comodidades pensadas para que la gente aproveche el tiempo al máximo. Esto quiere decir que gozan de excelente ubicación, todos los servicios modernos, mobiliario y espacios adecuados para una estancia placentera.

Flavio Rollo Miñana y Giacomo Croci han concebido este servicio de Enjoy The Ride bajo el modelo “Llave en Mano”. Los clientes reservan su cupo a través de la página web y luego solo tienen que llegar para disfrutar su estadía. Afirman que son unas de las mejores villas de Barcelona, ideales para grupos familiares, amigos o equipos de trabajo.

La visión de la compañía es la de ofrecer soluciones de alta gama para clientes exclusivos y de alto poder adquisitivo. Tanto Rollo como Croci explican que, por ello, han puesto mucha atención en los detalles. No solo se trata de ofrecer alternativas de alojamiento bajo el concepto que llaman Barcelona Lifestyle Concierge, sino disponer de algunos de los mejores espacios.

Algunas de las mejores villas de Barcelona Barcelona es una ciudad cosmopolita que ofrece rincones para todos los gustos de sus visitantes. Para aprovechar la estadía, es fundamental que la ubicación del alojamiento ofrezca acceso a los principales puntos de interés. Eso es lo que ocurre con Villa Valentina, asentada en pleno centro de la ciudad, frente a Plaza Cataluña. Es un piso dúplex de 140 metros cuadrados con 5 habitaciones dobles, dos baños, cocina totalmente equipada, comedor, terraza privada al aire libre y lavandería.

Villa Violeta es otro ejemplo de una estancia de lujo. Es un ático dúplex de 140 metros cuadrados donde se distribuyen 4 habitaciones dobles, 2 baños, cocina y 2 terrazas privadas. Utilizando el metro, en pocos minutos se llega al casco histórico de la ciudad. Está asentada en un perímetro lleno de opciones gastronómicas, bares y uno de los parques más grandes de Barcelona.

Si el viajero tiene debilidad por la arquitectura neoclásica, el equipo de Enjoy The Ride tiene a su disposición Villa Kimberly. Un palacete de 550 metros cuadrados de construcción de principios del siglo XX. Está a solo 10 minutos de dos monumentos Patrimonio de la Humanidad: la catedral de La Sagrada Familia y el Hospital de Sant Pau.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.