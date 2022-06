Productos de tejido no tejido para talleres mecánicos, de la mano de Laystil Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

A día de hoy, uno de los sectores más beneficiados por el uso de productos fabricados a base de tejido no tejido (TNT) es el de la automoción, gracias a las facultades que ofrece este material.

Para la empresa Laystil, el objetivo es dotar de productos de TNT a talleres mecánicos, siendo este tejido un aliado perfecto por las propiedades que presenta. De esa manera, los profesionales pueden llevar a cabo sus tareas de una forma práctica y sencilla, garantizando al mismo tiempo el cuidado y limpieza de su espacio de trabajo.

Ventajas de utilizar tejido no tejido en los talleres mecánicos El tejido no tejido está formado por fibras de polipropileno, madera o látex que son colocadas una encima de otra, formando capas mediante procesos mecánicos combinados con el uso de una sustancia adherente. En el caso de los talleres, el TNT se utiliza para fabricar los accesorios que se utilizan en el mantenimiento de los automóviles como las bayetas y las planchas absorbentes, o para elaborar los protectores de asientos, de las lunas y del maletero.

Los productos de tejido no tejido que fabrica la empresa Laystil se caracterizan por brindar una imagen de profesionalidad, cuidado y calidad hacia los clientes. Asimismo, las empresas pueden aprovechar la opción de personalización para incluir la imagen corporativa del taller o concesionario, mejorando la reputación de la marca e incrementando la confianza del usuario.

La plancha impermeable lekydry de Laystil es un producto ideal para llevar a cabo las tareas mecánicas La plancha impermeable lekydry para talleres mecánicos es un producto superabsorbente que se puede adquirir en forma de paño o rollo, con la capacidad de absorber cualquier líquido o aceite con un peso hasta 14 veces superior. Sus propiedades impermeables evitan el paso de los líquidos que pueden caer durante las jornadas de trabajo, evitando que se impregnen y dañen el suelo.

En cuanto a la colocación de la plancha impermeable, es sencillo ponerla en el suelo, los cuartos de pintura o en los elevadores, con el objetivo de absorber la grasa, la suciedad o recoger los tornillos que caen durante las reparaciones. Por tal motivo, este producto garantiza que la zona de trabajo se encuentre protegida y cómoda, ya que también aísla del frío y la humedad, lo que garantiza la seguridad laboral de los trabajadores.

Por medio de sus eficientes sistemas de producción e impresión, la prioridad de la empresa es abastecer las necesidades de sus clientes, desde las más pequeñas hasta las más exigentes. El servicio al cliente de Laystil se destaca por su capacidad para entregar un presupuesto en un plazo de apenas 48 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.