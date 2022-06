Zitmuv by Sunra, la unión que promete grandes avances en movilidad eléctrica Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 14:01 h (CET)

Hoy en día, existe una alternativa a los medios de transporte que utilizan gasolina: las motos eléctricas. Estas suponen una inversión que aporta muchos beneficios, puesto que este transporte permite ahorrar dinero en combustible, no genera contaminantes en el medioambiente, tiene un funcionamiento óptimo con las últimas tecnologías y reduce la contaminación acústica de las grandes ciudades.

Entre las marcas más reconocidas a nivel mundial por comercializar este tipo de motos se ubica Sunra. Un fabricante y distribuidor que se posiciona como un líder en el mercado debido a las cifras alcanzadas al vender más de 30 millones de motos eléctricas. Con la finalidad de seguir creciendo, recientemente se anunció que la empresa Zitmuv absorbe a Sunra España, surgiendo así la marca Zitmuv by Sunra, que promete grandes avances en términos de movilidad eléctrica.

Una marca de motos eléctricas con trayectoria Sunra es una marca de motos eléctricas originada en China. Aunque fue creada en 1999, se introdujo en el mercado español en 2016. A nivel mundial, cuenta con una reputación respetable al ser un referente en el sector de movilidad eléctrica para particulares. La empresa ha fabricado alrededor de 4 millones de vehículos al año y cuenta con presencia en, aproximadamente, 70 países.

Ofrece diferentes modelos de motocicletas que se adaptan a las exigencias de cada cliente. Una de las más vendidas es la Miku Max 49e, que cuenta con un motor BOSCH y 20 Ah. Otra también popular es la Sunra Miku Super 3000W/40Ah con doble batería. Así como estos, los clientes pueden elegir otros ejemplares altamente resistentes y con diseños exclusivos.

Todos los productos, incluidas las baterías, cuentan con 2 años de garantía que incluye piezas, gastos de reparación, envío y mano de obra.

Distribuidora Zitmuv absorbe Sunra España Zitmuv es una firma española que nació en el año 2021. Desde su fundación, ha vendido 500 unidades, obteniendo un éxito en ventas rotundo. Tras algunos acuerdos, esta empresa absorbió a Sunra España, lo cual significa que Zitmuv es, actualmente, el distribuidor oficial del fabricante asiático, no solo en España, sino también en Portugal. De esta manera, se espera la expansión del catálogo de productos.

Además de esta noticia, la nueva firma Zitmuv by Sunra anunció que se abrirán 8 nuevos concesionarios, ubicados en ciudades importantes como Menorca, Barcelona, Oporto, Lisboa y Sevilla, entre otras. Las sucursales permitirán un crecimiento en la empresa y mayor aceptación y presencia de las motos eléctricas en la vida cotidiana.

Estadísticamente, los usuarios sienten mayor confianza al adquirir vehículos de marcas responsables y renombradas. Por esta razón, la nueva alianza en el comercio de motos resulta prometedora para comerciantes e inversores.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.