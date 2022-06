5 factores claves para tener en mente a la hora de elegir una academia de idiomas para una empresa Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 14:12 h (CET)

Learn Hot English lleva más de 20 años en el mercado. Como consecuencia, puede dar una perspectiva única sobre qué buscar a la hora de elegir una academia de idiomas para una empresa. A continuación, se destacan 5 consejos para que los empleados puedan aprender inglés:

El tamaño de la academia La academia debe ser suficientemente grande para gestionar todas las necesidades de la compañía. Por ejemplo, Learn Hot English ha podido ayudar un gran número de clientes que, inicialmente se les acercaron cuando su academia actual o profesor autónomo no podía ocuparse de todas sus necesidades. Estas necesidades pueden ser encajar horarios, aumentar el número de profesores, materia o la posibilidad de ofrecer otros idiomas, como en francés, alemán o castellano.

Materiales y profesores Una academia debería poder proveer no solamente profesores nativos con experiencia. Además, deberían tener las materiales, cursos y apoyo para asegurar de que los profesores puedan hacer el mejor trabajo posible.

Learn Hot English es una academia y una editorial, así que tiene materiales excelentes y cursos preparados para cualquier eventualidad que surja en cuanto la empresa y las necesidades de la formación de la plantilla. Los materiales de que disponen facilitan mucho las cosas para los profesores, lo que les permite atraer y retener algunos de los profesores del mercado.

Un equipo de gestión Tener un proveedor de idiomas es mucho más que simplemente recibir las clases. Hay tests de nivel que administrar antes de comenzar las clases, sesiones de análisis de necesidades, selección del curso apropiado, formación continuo del profesorado con nuestro director pedagógico, opiniones de profesores y estudiantes, exámenes y tests de progreso, informes de progreso y asistencia… y mucho más que cada empresa debería esperar de la academia que eligen. En Learn Hot English se enorgullecen de asegurar de que sus clientes reciben uno de los mejores servicios posibles y de que los alumnos progresan más rápido que nunca.

Expertos en Fundae Asegurar de que los clientes, donde sea posible, aumentan al máximo las bonificaciones de Fundae. El equipo de Learn Hot English dedicado a eso ayuda a los alumnos a conseguir los máximos descuentos para las clases. Learn Hot English puede ayudar con el proceso y la administración del sistema.

Cobertura nacional Una academia debería tener una amplia gama de cursos online y presenciales. Muchas empresas tienen sucursales por todo el país, y quieren que todos sus empleados pueden beneficiarse de las clases. Así, la academia debería poder satisfacer estas necesidades con su red nacional o un buen sistema de clases online a través de plataformas con vídeo tal como Teams o Zoom. Learn Hot English trabaja con empresas de todas las ciudades principales de España y a todos los niveles de la empresa y puede cubrir las necesidades nacionales que tienen muchas empresas grandes.



