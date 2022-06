Energías renovables e instalaciones técnicas de calidad de la mano de Grupo Alisios Emprendedores de Hoy

Cada vez más personas, empresas y organizaciones apuestan por cuidar el medioambiente y, al mismo tiempo, generar un ahorro económico. Por eso, la utilización de energías renovables ha tomado un gran impulso en los últimos años.

De acuerdo a las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), este tipo de energías tendrá una participación del 44 % en el suministro eléctrico global para el año 2040. En este sentido, el conglomerado empresarial dedicado al mantenimiento y ejecución de instalaciones técnicas e industriales, Grupo Alisios promueve la implementación de estos recursos mediante la energía eléctrica, térmica y biocarburantes.

¿Cuáles son las ventajas de las energías renovables? Las energías renovables son recursos limpios e inagotables, los cuales se caracterizan por su diversidad y abundancia en la naturaleza, además de no producir gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes. Asimismo, ayudan a disminuir la aparición de enfermedades vinculadas con la contaminación y reducen el uso de grandes cantidades de agua para su generación.

Por tales motivos, son aliados imprescindibles en la batalla contra el cambio climático, mucho más si se tiene en cuenta que se prevé que la demanda mundial de electricidad aumentará un 70 % en los próximos 20 años. De esta manera, la utilización de estas fuentes de energía reduce los costes considerablemente, constituyendo una solución sostenible, tanto en lo ambiental como en lo económico. Así, es posible disminuir los precios de las tarifas de servicios y generar puestos de trabajo directos e indirectos.

Soluciones en instalaciones técnicas, de la mano de Grupo Alisios El Grupo Alisios busca implementar productos eficientes, económicos y sostenibles, no solo para satisfacer las necesidades de sus clientes, sino también para reforzar el vínculo con ellos y fortalecer el progreso en cada proyecto a través del trabajo, el compromiso y la innovación.

De este modo, por medio de más de 8.000 metros cuadrados de captadores solares térmicos, más de 1000 kWp de fotovoltaica en cubiertas y más de 2000 kW térmicos instalados en biomasa, esta empresa se ha posicionado como una de las más destacadas del sector.

En su página web es posible informarse sobre su amplia gama de servicios especializados en el mantenimiento y ejecución de instalaciones técnicas e industriales, con materiales y tecnología de última generación. A su vez, los usuarios pueden acceder a información detallada sobre los proyectos realizados en distintos hoteles, en los cuales la firma ha logrado mejorar la eficiencia energética satisfactoriamente.

