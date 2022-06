Sacar el máximo partido a las actividades físicas dirigidas al aire libre de la mano de Outdoor Activity, el programa de PROGES

Hacer ejercicio al aire libre es una de las actividades físicas más recomendadas por especialistas en la salud y el deporte. La razón de ello es que al estar en contacto con el sol y la naturaleza, el cuerpo humano puede aprovechar todos sus beneficios y se aumenta la energía y la vitalidad.

Actualmente, la empresa PROGES ha iniciado el programa Outdoor Activity, el cual consiste en la realización de actividades físicas al aire libre dirigidas por expertos en el sector.

Hacer deporte al aire libre en España El nuevo programa Outdoor Activity de PROGES tiene por objetivo promover las actividades físicas dirigidas al aire libre en todos los parques del territorio español. Las clases ya han iniciado en parques de Madrid, Sevilla, Puerto de Sagunto en Valencia y Roquetas de Mar en Almería. Los encargados de dichas clases y actividades deportivas son profesores profesionales con titulación oficial en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (licenciatura o grado). Estos tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para impartir con precisión y eficacia actividades relacionadas con el entrenamiento funcional, pilates y ejercicios físicos para cualquier edad. Si el usuario desea la realización de otro tipo de actividad física o se encuentra en un parque que aún no ha sido asignado puede escribir a PROGES. El equipo de especialistas de la empresa se encargará de procesar la solicitud y crear un plan totalmente personalizado para adaptarse a las necesidades del cliente.

Los beneficios de entrenar con PROGES Uno de los principales beneficios de entrenar con PROGES es que su programa Outdoor Activity está enfocado en las actividades físicas dirigidas al aire libre. Esto es importante para quienes están retomando los ejercicios fuera del hogar, necesitan ganar mayor energía y vitalidad, buscan un ambiente más social para entrenar, etc. Otro beneficio de este nuevo programa es que no tiene una localización específica. Por el contrario, está pensado para prestar entrenamientos personales en los parques más cercanos a sus clientes. Esto incluye la organización y ejecución de actividades físicas con base en las exigencias de una urbanización, empresa o grupo. PROGES también equipa a sus profesionales con los materiales necesarios para entrenar a sus clientes con total comodidad y eficacia. A su vez, la empresa cuenta con una tienda online de material fitness que ofrece descuentos especiales en equipos de boxeo, fuerza y musculación, cardio, nutrición, etc. Un último beneficio a mencionar de contratar a esta empresa es que disponen de entrenadores privados tanto en modalidad online como presencial.

PROGES inicia un nuevo plan para promover las actividades físicas al aire libre en los parques de España. Este plan está respaldado por expertos en el deporte, el ejercicio físico y las ciencias de la actividad física que estarán disponibles para brindar un entrenamiento funcional, dinámico, eficaz y saludable.