FarmaSky ofrece diferentes productos anticelulíticos según todas las necesidades

viernes, 3 de junio de 2022, 13:29 h (CET)

Una infección cutánea que genera inflamación, enrojecimiento y sensación de calor es la celulitis.

Las cremas y tratamientos de anticelulitis proporcionan un alivio eficaz que coadyuva a erradicar este padecimiento radicalmente cuando se acompaña de buena alimentación y ejercicios.

En ese sentido, es conveniente adquirir productos anticelulíticos que sean auténticos best sellers, ya que estos permiten decir adiós a la piel de naranja para lucir un cuerpo saludable este verano. Por esta razón, eliminar la celulitis es posible usando los tratamientos disponibles en FarmaSky.

FarmaSky ofrece tratamientos y cremas eficaces para tratar la celulitis FarmaSky ofrece cremas y tratamientos anticelulíticos de diversas fórmulas a precios asequibles. Entre sus novedades se encuentra el bálsamo corporal Caudalie Vinosculpt que tiene efecto lifting y de firmeza para zonas clave como brazos, pecho, vientre y glúteos. Su contenido dispone de 97 % ingredientes de origen natural, ha sido probado dertamotológicamente y con su uso se evidencian resultados desde el primer mes.

El pack Weleda Abedul Aceite + Exfoliante Corporal elimina las impurezas de la piel y contiene aceites vegetales de jojoba y albaricoque, entre otros, para estimular el metabolismo y erradicar la celulitis. Asimismo, el Aceite Corporal Reafirmante 5 Aceites Naturales protege, nutre y aporta elasticidad a la piel para prevenir la aparición de estrías. Su fórmula cuenta con vitamina E, aceite de argán, aceite de macadamia, aceite de almendras, aceite de algodón y aceite de camelina.

Otros productos para eliminar la celulitis que se pueden encontrar en FarmaSky son Somatoline Anticelulítico, Crema Remodeladora Corporal Carnitina y Cafeína, Elifexir Nocturslim, Gel Anticelulítico Global Escina, Uresim Anticelulítico, Esthederm Corporal Reductor y diversos packs de Weleda con ingredientes como zumo de abedul y Skin Food.

Recomendaciones para usar el tratamiento anticelulítico más adecuado Antes de implementar un tratamiento anticelulítico es oportuno elegir el formato que se usará. En el mercado existen fórmulas en crema, crema de rápida absorción, gel, aceite y barro. El formato de crema tiene una consistencia grasa, lo que indica que se debe masajear la zona afectada y esperar a que la piel asimile el producto. La crema de rápida absorción, por su parte, tiene consistencia ligera, por lo que no hay que esperar a que la piel absorba el contenido.

La fórmula en gel es ideal para personas con pieles mixtas o grasas, su formulación tiende a resecar un poco la piel y se absorbe en poco tiempo. Entre tanto, el formato de aceite es idóneo para aplicar antes de dormir, ya que se absorbe lentamente al necesitar un masaje largo e intenso que ilumina y perfuma la piel con acción emoliente. Finalmente, la fórmula de barro introduce componentes como la arcilla, sales minerales, algas y cafeína que se aplican en la zona afectada dejando que actúen durante veinte minutos.

En la página web de FarmaSky están disponibles todos los productos. Asimismo, con el código NARANJASKY, los usuarios podrán obtener un 10 % de descuento sin un mínimo de compra del 1 al 30 de junio.



