CEESA, más de 30 años ofreciendo servicios integrales de gestión empresarial

viernes, 3 de junio de 2022, 12:57 h (CET)

Actualmente se considera que el mercado está saturado, con una competencia feroz en cada uno de los sectores, por eso, poder dirigir una empresa de manera óptima es fundamental para mantenerse competitivo. Aun así, gestionar una empresa no es una tarea fácil, mucho menos cuando se trata de un negocio que está empezando.

En este sentido, una de las mejores opciones es contar con asesoría experta, y una empresa especialista en ello es CEESA. Esta es una firma con más de 30 años de trayectoria, dedicándose a ofrecer asesoría para la óptima gestión empresarial, ayudando a obtener el máximo potencial corporativo de sus clientes.

30 años dedicados a optimizar la gestión empresarial de sus clientes Desde el año 1986, CEESA se ha dedicado a ofrecer una amplia gama de servicios y soluciones integrales destinadas a optimizar al máximo la gestión empresarial. A lo largo de estos años, ha acompañado como aliado a un sinfín de empresas y autónomos, proporcionándoles desde asesoría en áreas críticas para el rendimiento empresarial óptimo, hasta software de gestión ERP especializados y ajustados a las necesidades de cada uno de ellos. Precisamente, la asesoría ha sido uno de los aspectos más destacables de esta compañía, considerando que un buen asesoramiento es fundamental para sacar el máximo potencial de una empresa y promover un mayor desarrollo, rendimiento y crecimiento.

En este sentido, las áreas principales de asesoría ofrecidas por CEESA, se centran fundamentalmente en el área fiscal, contable y laboral. Gracias a ello, sus clientes han podido desarrollar conocimientos corporativos indispensables para la correcta toma de decisiones, en cada una de sus áreas de actividad.

Asesoramiento especializado Por lo general, las asesorías empresariales se suelen ofrecer en las dependencias de dichas asesorías. Sin embargo, en CEESA creen que el trabajo de asesoramiento debe de prestarse también en las instalaciones de sus clientes, y por ello, sus asesores fiscales expertos se trasladan eventualmente donde sus clientes para realizar una observación y análisis in situ, que permita definir exactamente cuáles son sus necesidades reales, y las soluciones más adecuadas para su caso. En líneas generales, el servicio de asesoramiento llevado a cabo por CEESA, permite detectar puntos críticos, aumentar los beneficios, hacer un análisis contable adecuado u optimizar los recursos empresariales, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a la asesoría laboral, la empresa se encarga de investigar, analizar y asesorar sobre cualquier duda asociada a la normativa sectorial específica aplicable. Además, garantiza la solución de incidencias más rápidamente, promoviendo la colaboración con el departamento de RRHH.

El servicio de asesoría proporcionado por CEESA está basado en la confianza y el trabajo conjunto con su cliente, con la finalidad de optimizar y fortalecer la relación asesor-cliente.



