El proceso del duelo de la mano de Psicoline Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 12:37 h (CET)

Las pérdidas, sin importar de qué clase sean, conllevan procesos de duelo distintos, atemporales y sensibles.

La sensación de pérdida se experimenta cuando hay un obligatorio desapego por causa de muerte, el final de una relación, mudanza a otra ciudad, aislamiento, entre otras. Y es importante reconocer que no hay un grado de importancia que determine cuál es mayor o menor; cualquiera de ellas es valiosa y afecta a la persona.

Estos procesos necesitan enfrentarse, pero no es nada fácil. El acompañamiento terapéutico de Psicoline es una ayuda consciente, empática y eficiente, para gestionar sanamente el proceso del duelo.

Ayuda profesional para el tratamiento, superación y transformación tras una pérdida El duelo es un periodo de frustración derivado de una pérdida de gran valor. Las sensaciones de desapego y abandono son algunas de las muchas que se experimentan en medio de esa situación.

La psicología ha denominado de ese modo al proceso de transición que viene tras la pérdida, el camino a la aceptación de la realidad; sin embargo, el duelo conlleva un número de pasos complejos de gran dolor. No contar con el apoyo, consejos y acompañamiento correcto terminará por afectar más la herida y frustrar el curso del proceso.

Psicoline es una compañía de servicios profesionales de salud mental de modalidad online, que ofrece acompañamiento especializado a personas que necesitan procesar su duelo. En instancias tan lamentables, las opiniones de personas que rodean al afectado o afectada, no son el apoyo más idóneo, ya que por desconocimiento o falta de empatía, pueden generar culpabilidad, reforzar el rol de víctima o subestimar el dolor. Es necesaria la intervención profesional y en Psicoline son especialistas.

La terapia: bienestar y libertad Solo quien sobrevive a una pérdida conoce el dolor intangible que trae el episodio. No todos los procesos de duelo son iguales, la terapia es esencial para identificar su tipo y orientar a la persona para la superación y transformación sana. El papel de Psicoline es escuchar, captar, conocer, y sobre todo, apoyar. El duelo comprende las etapas de: negación, ira, negociación y aceptación. Para el departamento especializado de psicólogos es vital que sus pacientes alcancen la última etapa, y que lo hagan sin generar fortalezas destructivas. Están formados para acompañar el crecimiento personal, diagnósticos en depresión y ansiedad y problemas de autoestima y control de emociones.

Los duelos son caracterizados por su naturaleza y comportamiento, existen diferentes tipos, tales como el duelo anticipado, cuando hay resignación y desesperanza, aun sin ser confirmada la pérdida; el duelo crónico, cuando se gasta energía en recordar, de modo que el suceso permanece presente; duelo retrasado, cuando la sensación de dolor tarda en manifestarse por negación, duelo desautorizado, cuando se subestima o invalida la pérdida, y el duelo patológico, aislamiento provocado por miedo a la pérdida.

Psicoline cuida de la salud mental y ayuda a superar el desafortunado proceso en todo tipo de caso, los interesados pueden consultar su caso en la página web.



