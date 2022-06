Por qué instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos Emprendedores de Hoy

La movilidad eléctrica es una tendencia que no para de crecer en la actualidad.

Cada vez más personas se desplazan con este tipo de coches, por los muchos beneficios que tienen. Destaca, especialmente, su bajo impacto ambiental, ya que generan muy pocas emisiones de CO₂. Uno de los aspectos que los usuarios más estudian antes de comprar un vehículo es dónde recargarlo. En algunos lugares públicos hay instalados puntos de recarga, pero desde la empresa EVMOBE explican por qué es más práctico adquirir uno propio.

La importancia de instalar un punto de recarga para vehículo eléctrico EVMOBE es una compañía especialista en la fabricación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Para facilitar el proceso de compra, la empresa aclara algunos aspectos que suelen generar dudas entre sus clientes.

Los puntos de recarga deberían ser el primer elemento a tener en cuenta antes de adquirir un coche eléctrico. Aunque cada vez más gente se están sumando a la tendencia de la movilidad eléctrica, aún son escasos los lugares de recarga, y la mayoría de los que hay son algo lentos. Por eso, adquirir un cargador puede ser una opción cómoda y práctica.

En EVMOBE tienen una red de instaladores oficiales de la marca, mediante la que pueden instalar puntos de recarga tanto para particulares como para organizaciones. En este sentido, destacan tres zonas en las que su pueden colocar de forma óptima: en el garaje de una vivienda unifamiliar, en el parking de una comunidad de vecinos o en el aparcamiento de una empresa. Esta última opción beneficia a los empleados de la compañía, y es una buena iniciativa en favor del medioambiente.

Cómo instalar un punto de recarga Tener un punto de recarga es algo que no resulta nada complicado. Solo se necesita buscar la asistencia de profesionales, como el equipo de EVMOBE. Esta empresa comercializa cargadores para vehículos eléctricos de diseños funcionales y de diferentes potencias, pudiendo escoger entre carga rápida y semirápida. Además, se encargan de la instalación para que sus clientes no deban preocuparse por nada.

Los cargadores de su catálogo incluyen características innovadoras, como la gestión dinámica de la potencia o la función Smart Chip, que evita las sobrecargas de electricidad. Estos dispositivos cargan ocho veces más rápido que un enchufe convencional, resisten a las temperaturas extremas y están protegidos ante la entrada de agua y polvo. Los productos que ofrece la compañía son compatibles para coches eléctricos e híbridos enchufables.

Las personas que tengan dudas sobre los servicios que ofrece EVMOBE, pueden contactar con ellos a través de la página web.



