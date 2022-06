¿Cómo proteger y cuidar el cabello en verano?, por Sofía Black Emprendedores de Hoy

Cómo cuidar el cabello en verano es algo sobre lo que las personas empiezan a indagar cuando se acerca esta época. Ciertamente, la temporada más calurosa del año es propicia para disfrutar del sol, la playa y la piscina en compañía de la pareja, amigos y familiares.

Sin embargo, durante la mencionada estación, el cabello sufre grandes daños a consecuencia de la sal, el cloro y la exposición directa a los rayos solares. No obstante, es posible mantenerlo sano si se siguen algunas pautas como las que ofrece Sofía Black, una tienda online que cuenta con un extenso catálogo de productos para el cabello rizado, a los cuales se les puede sacar máximo provecho en los próximos meses.

Sofía Black revela cómo cuidar y proteger el cabello en verano Desde Sofía Black, revelan cómo cuidar y proteger el cabello en verano, sobre todo las mujeres, que son quienes mayor atención le prestan. Indican que es un error pensar que solo las personas que van a la playa y a la piscina deben tomar medidas para evitar que la melena salga perjudicada: las altas temperaturas propias de la temporada causan daños en cualquier lugar, por lo que es necesario seguir algunos consejos independientemente de si se está en casa o de vacaciones.

Destacan que uno de los tips infalibles para recibir el verano es cortarse el pelo. Puntualizan que no tiene que ser un corte radical ni nada por el estilo, ya que basta con eliminar las puntas dañadas. Asimismo, resaltan que también es aconsejable hacerlo una vez culminada la temporada veraniega.

Por otro lado, recalcan que en la época mencionada es vital utilizar productos de calidad como champús y acondicionadores nobles que no agredan al cabello, sino que lo mantengan fuerte. Además, precisan la necesidad de hidratarlo con mascarillas especiales acordes a cada tipo de hebra y no decolorarlo ni teñirlo hasta que culmine la estación.

Explican también que cuando es verano no se debe ir con el cabello mojado ni húmedo. Lo mejor en estos casos es secarlo o plancharlo antes de salir de casa.

Agregan que quienes van a la playa deben optar por cubrirse la cabeza bien sea con un sombrero, una gorra o un pañuelo. De igual forma, enfatizan que cada vez que una persona se mete en el agua, debe procurar ducharse para sacar la sal o el cloro que tanto afecta al cabello.

Los productos de Sofía Black para proteger el cabello en verano Sofía Black es una tienda que comercializa productos para el cabello de diferentes marcas. Actualmente, disponen de una gran variedad de artículos ideales para protegerlo en verano como champús suaves, hidratantes, orgánicos, con protección de calor y de color.

También se pueden adquirir acondicionadores, efectivas mascarillas y protectores térmicos de leche de coco, manteca de karité, banana, vinagre de sidra de manzana, extracto de caña, etc.



