AleaSoft: La generación fotovoltaica crece un 40% en España en los primeros cinco meses de 2022

viernes, 3 de junio de 2022, 16:10 h (CET) La subida de los precios del gas y, consecuentemente, de la electricidad, por la invasión rusa a Ucrania ha provocado una caída en la demanda de electricidad y gas en este 2022. La caída de la generación hidroeléctrica ha llevado a un aumento de la producción de los ciclos combinados de gas y a duplicar la producción con carbón. El conjunto de la generación renovable cayó un 11% en los cinco primeros meses de 2022 a pesar de que la fotovoltaica destaca con un aumento de la producción del 40% Acaba de cerrarse el período de los primeros cinco meses de 2022. Un año 2022 que empezó ya con unos precios históricamente altos de los mercados de energía y que la invasión rusa a Ucrania ha hecho aún más complejo. Las tensiones geopolíticas y las sanciones al gas ruso han empujado a los precios del gas a niveles históricos, lo que ha derivado en máximos históricos también en los mercados de electricidad de toda Europa. Comparando los cinco primeros meses de 2022 con el mismo período de 2021 y de años anteriores, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. Algunas de ellas son consecuencia de la situación de precios altos en los mercados de energía, y otras no han ayudado a mejorarla.

La generación de electricidad

El dato más destacado es la generación solar fotovoltaica, que ha registrado un aumento del 40% en los primeros cinco meses de 2022 con respecto a los mismos meses del año anterior, gracias a los 3,1 GW nuevos instalados de esta tecnología, que representa un crecimiento de la capacidad del 25%. La capacidad eólica también ha aumentado en este último año, aunque de forma mucho más modesta: se han instalado 952 MW, lo que representa un aumento del 3,5% del parque eólico. Aun así, las condiciones meteorológicas no han sido favorables para la eólica en este inicio de año y la producción ha caído un 3,6% entre enero y mayo, comparado con ese período de 2021.

Por su parte, la baja producción hidroeléctrica en España entre enero y mayo de 2022 ascendió a 8666 GWh, lo que representa una caída del 50% respecto a los primeros cinco meses de 2021, y se convierte en uno de los períodos históricamente más bajos de las últimas décadas, solo por encima de esos meses de 2012.

Este hueco dejado por la hidroeléctrica lo han rellenado los ciclos combinados de gas, que en estos cinco meses han generado un 86% más de electricidad que en los mismos meses de 2021. También el carbón, que en el inicio de 2021 tuvo la producción más baja de la historia, aumentó su producción un 103% en este período de 2022, favorecido por los altos precios del gas que han encarecido la generación con los ciclos combinados.

La demanda de energía

La demanda de electricidad entre enero y mayo de 2022 ha sido un 2,7% más baja que durante los mismos meses de 2021. Una caída favorecida por un invierno ligeramente más suave, pero también como consecuencia de los precios del mercado eléctrico que están afectando a la industria en general, pero sobre todo a la electrointensiva.

También la demanda de gas convencional ha registrado una caída interanual del 8,8% de enero a mayo por el impacto de los altos precios de la energía en la producción industrial. Por otro lado, está la demanda de gas para el sector eléctrico que ha aumentado un 71% como consecuencia del aumento de la producción de electricidad con los ciclos combinados.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

La serie de webinars mensuales organizada por AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen permite seguir la actualidad del sector de la energía en Europa y analizar sus perspectivas a medio y largo plazo. La edición del mes de junio se realizará el 9 de junio y tendrá como invitados a ponentes de Engie. Esta será la quinta ocasión en que Engie participa en los webinars mensuales, aportando una visión de primera mano, muy clara e interesante del estado de los PPA y de la financiación de proyectos de energías renovables. También, como es habitual, se analizarán los temas regulatorios de actualidad del sector eléctrico español y las perspectivas de los mercados de energía en Europa para la segunda mitad del año.



Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/generacion-fotovoltaica-crece-espana-primeros-cinco-meses-de-2022/

