Celebrar con Arkopharma el Día Mundial del Medio Ambiente

viernes, 3 de junio de 2022, 16:18 h (CET) Este domingo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente, un acontecimiento que permite la divulgación universal sobre el cuidado y el respeto al planeta en el que se vive, que pertenece a todos. Esto es algo que se debe tener presente todos los días del año. Es importante recordar el cuidado del planeta, siendo cada uno el que ponga en práctica acciones para ayudar a mitigar la contaminación y los daños que ya se han ido generando estos años Importancia de medidas para cuidar el planeta

A día de hoy, es fundamental implantar medidas acerca del cuidado y concienciación del lugar en el que viven los seres humanos. Estas deberían implicar a todos, desde los más pequeños a los más adultos. De hecho, hay colegios que celebran este día de forma grandiosa con numerables actividades y juegos dinámicos que permiten a los niños tomar conciencia de la importancia de la protección del medio ambiente. Arkopharma Laboratorios es un laboratorio farmacéutico que comercializa medicamentos y complementos alimenticos a base de materias primas naturales. Por ello, se reafirma en compromisos medioambientales con la elaboración de todos sus productos respetando el medio ambiente, la salud y la seguridad en el trabajo.

El impacto ambiental de Arkopharma en datos:

Los datos que se muestran a continuación a fin de 2021 son un reflejo del compromiso y de la importancia de las medidas adoptadas por parte de Laboratorios Arkopharma:

• Economía de la energía: un 10% menos de consumo de electricidad frente a 2020 • Economía circular: 600 Toneladas de materiales reciclados: cartón, madera, metal, etc.

• Un 12% menos de desechos generados y un 85% valorizados

• Clima: 10 Toneladas menos de gases de efecto invernadero emitidos que en 2020

Ponen la protección del Medio Ambiente en el centro de la producción

Arkopharma destaca por sus actividades de desarrollo de productos y por sus procesos de fabricación, gracias a la sinergia que existe entre las nociones de seguridad, medio ambiente, producción y calidad.

¿Cuáles son sus retos medio ambientales?

• Conservar los recursos hídricos Los Laboratorios Arkopharma aplican, desde hace muchos años, un programa de conservación de agua, que les ha permitido reducir de forma significativa su consumo total de agua e incrementar su ecoeficacia.

• Gestionar y recuperar los residuos En estos últimos años, Arkopharma ha priorizado la modernización de la gestión de sus residuos trasladándolos a las plantas de recuperación, de reciclado o de eliminación en los centros de tratamiento previstos.

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) Conscientes de la huella medioambiental asociada a su actividad económica e industrial, los Laboratorios Arkopharma llevan a cabo acciones con el objetivo de evaluar las emisiones de GEI generadas por su actividad y jerarquizar el peso de estas emisiones en función de los puestos.

Identificar los productos reciclables

Los medicamentos y complementos alimenticios de los Laboratorios Arkopharma están sujetos a la identificación TRIMAN. No deben tirarse por el desagüe ni desecharse con la basura doméstica. Para reciclar sus productos, preguntar al farmacéutico para que indique cómo proceder adecuadamente.

Arkopharma es miembro activo de SIGRE (organización que se encarga de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares). Asimismo, está adscrita a ECOEMBES, entidad que protege el medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases de los productos que se comercializan en España. Es tal su compromiso con el impacto ambiental que recibió un diploma: “Plan Empresarial de Prevención de envases del sector farmacéutico 2018-2020”.

