westsouls es el símbolo de la moda ecológica con sello español Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 11:50 h (CET)

La industria de la moda es altamente valorada por la estética, elegancia y novedad en las prendas, especialmente en la alta costura.

Sin embargo, un problema derivado de esta industria, del que cada vez se habla más, es el alto nivel de contaminación que generan sus desperdicios, alimentado por su dinámica de producción y consumo masivo.

westsouls es una empresa que propone una alternativa frente a este modelo, con un proceso de producción y comercialización que minimiza el impacto ambiental en cada etapa, desde la elaboración hasta el etiquetado de las prendas y su envío correspondiente, con el objetivo de asegurar a sus clientes la adquisición de tejidos sostenibles en cada producto.

Un modelo de producción totalmente sostenible Los desechos contaminantes son el problema ambiental más visible que genera la industria de la moda, pero no el único. Las prácticas insostenibles y con alto impacto ambiental se extienden a varios ámbitos, como los hábitos de consumo que tiende a imponer esta industria, los métodos de empaquetado, que incrementan exponencialmente el volumen de desechos o los procesos de extracción de las materias primas, cuya dinámica tiende a generar fuertes afectaciones a los ecosistemas circundantes.

westsouls es una de las empresas que ofrece una respuesta integral ante esta situación, con un modelo de producción que trabaja por la sostenibilidad ambiental en cada etapa del proceso. Sus prendas, hechas totalmente en España, son fabricadas en condiciones que cumplen todos los estándares de responsabilidad tanto social como ambiental. Las fibras de sus tejidos son elaboradas con productos orgánicos, como algodón y bambú, producidos y extraídos por medio de prácticas que reducen al mínimo el impacto ambiental, sin el uso de ningún producto agroquímico ni transgénico. Además, el empaquetado y etiquetado de los productos utiliza insumos hechos a base de cartón reciclado y son totalmente biodegradables.

El compromiso de westsouls con la sostenibilidad ambiental Actualmente, el transporte es el único elemento que esta empresa no ha podido resolver plenamente. El envío de los productos implica cierto volumen de emisiones de CO₂ a través de los vehículos, una de las principales fuentes de contaminación en la atmósfera. Sin embargo, el compromiso de esta empresa los lleva a buscar una alternativa para compensar esas emisiones. Es por ello que un porcentaje de cada compra se destina a este objetivo, para financiar iniciativas para el cuidado ambiental y compensación de la huella de carbono.

Esta iniciativa refleja la filosofía empresarial de westsouls, que se caracteriza por un profundo compromiso con el cuidado ambiental y que representa una alternativa sostenible de producción textil en prácticamente cada detalle del proceso. Es por ello que la adquisición de sus productos representa un genuino aporte en la lucha por la sostenibilidad ambiental, a través de una prenda con estilo y encanto inspirados en la misma naturaleza.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.