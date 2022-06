EU4UA lanza una sección de empleo para ayudar a refugiados ucranianos a ser financieramente independientes en sus países de acogida Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 15:42 h (CET) Más de 40.000 demandantes de empleo y cerca de 300 empresas que ofrecen más de 4.000 puestos de trabajo se han unido ya a la plataforma paneuropea Tras el éxito de su plataforma para poner en contacto a refugiados ucranianos con personas que ofrecen alojamiento de forma altruista, EU4UA lanza ahora una sección de empleo para apoyarles en la búsqueda de su independencia financiera en los países de acogida y, al mismo tiempo, contribuir a cerrar la brecha de profesionales cualificados en Europa.

Desde su puesta en marcha, ya se han inscrito más de 40.000 demandantes de empleo y cerca de 300 empresas que ofrecen más de 4.000 puestos de trabajo. Inicialmente este nuevo servicio está activado para España, Francia y Reino Unido, donde actualmente existe una mayor demanda de trabajadores cualificados. Para facilitar el proceso, EU4UA publica las ofertas de trabajo en ucraniano y ruso, y añade diversos filtros para ajustar más la búsqueda.

La sección de empleo ha sido desarrollada basándose en una encuesta realizada a 3.000 refugiados ucranianos registrados en la plataforma EU4UA que especificaron sus necesidades y preferencias, así como una respuesta directa a las necesidades de esta comunidad.

Según datos de EU4UA, el 85,6% de los refugiados son mujeres, la mayoría de los registrados en la plataforma tenía trabajos de oficina en Ucrania, y el 57% de ellos cuenta con conocimientos de inglés. Alrededor del 70% afirma preferir un contrato indefinido y un trabajo a tiempo completo, y los sectores en los que querrían trabajar incluyen la hostelería, la restauración, el cuidado, la limpieza, las ventas, la belleza, la agricultura, la fabricación, el marketing y las relaciones públicas, la educación, la informática, la atención médica, los recursos humanos y la ingeniería.

"Aunque muchos refugiados son trabajadores cualificados, aceptan trabajos de nivel inferior debido a la urgencia de la situación y los requisitos de idioma en el mercado laboral", comenta Arnaud Devigne, cofundador de EU4UA. Y añade que “el servicio de empleo EU4UA tiene como objetivo cambiar la percepción de que los refugiados sean ‘trabajadores no cualificados’ o una ‘carga’”.

Debido a la situación de crisis y a las necesidades actuales de los refugiados, la mayoría de los trabajos publicados son puestos de operarios. Sin embargo, EU4UA está trabajando con empresas y empleadores para que haya más ofertas de puestos administrativos disponibles. Para ellos, la publicación de las ofertas es gratuita. "Necesitamos el apoyo de las pequeñas y grandes empresas, especialmente en la industria tecnológica. Los empleadores deben relajar sus requisitos y volverse más amigables con Ucrania", apunta Juan Bourgeois, cofundador de EU4UA. “Ahora que los refugiados ucranianos tienen derecho a vivir y trabajar en la Unión Europea hasta tres años, las empresas que necesitan trabajadores cualificados deberían aprovechar esta oportunidad”.

"En la industria hotelera, por ejemplo, hay una gran demanda de trabajadores que hablen ucraniano/ruso. EU4UA puede ayudar a abordar la escasez de habilidades en Europa a gran escala y de una manera más sostenible que las ONG, y también en todo el continente, no solo a nivel local. Esta podría ser una situación beneficiosa para todos, tanto para los refugiados como para las empresas", añade Bourgeois.

Un complemento a la búsqueda de vivienda

La nueva sección de empleo de EU4UA complementa la propuesta de vivienda de emergencia que ya lleva varios meses funcionando, porque los refugiados pueden encontrar alojamiento directamente en lugar de esperar a que los empleadores les ofrezcan un lugar para quedarse. Al mismo tiempo, los empleadores pueden inscribir en EU4UA los alojamientos que tienen disponibles para refugiados para maximizar su impacto.

Hasta la fecha, 18.348 familias europeas se han registrado para ofrecer alojamiento en EU4UA. La mayoría de los anfitriones se encuentran en Francia (7.362), Reino Unido (3.529) y España (3.051), seguidos de Alemania (1.036), Benelux (1.031) e Italia (785). Por su parte 88.500 refugiados ucranianos se han registrado para utilizar este servicio y un 23% de ellas ya ha encontrado anfitriones europeos a través de EU4UA.

EU4UA está dirigido por un equipo híbrido de 10 empleados y 30 voluntarios de toda Europa y cuenta con el apoyo de donaciones de entidades como TED y contribuciones individuales. Miembros del ecosistema tecnológico como Google, Slack, Sendinblue, Airtable, Crisp, Ads for Change, Comboca y Toucan Toco han apoyado el proyecto con servicios gratuitos o con descuento.

