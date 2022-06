La Doctora Gracia Moreno recibe el Premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la medicina Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 14:30 h (CET) La Doctora Gracia Moreno, especialista en Medicina Estética, Medicina Antiaging y Cirugía Capilar fue galardonada en la entrega de premios de la Asociación Europea de Innovación y Tecnología La doctora Gracia Moreno ha sido reconocida con el Premio Estetoscopio de Oro a la Innovación a la medicina durante la Gala de los Premios que pretenden dar visibilidad a los profesionales de la medicina, que han sobresalido a nivel nacional por sus técnicas innovadoras.

La doctora recogió el premio y puso en valor la importancia de la medicina estética en la sociedad. La actual toma de conciencia sobre el cuidado del cuerpo y el bienestar es tangible y los profesionales de la estética son conscientes de ello. La doctora Gracia Moreno, especialista en Medicina Estética, Medicina Antiaging y Cirugía Capilar, trata a sus pacientes con innovadoras técnicas para mejorar el aspecto físico de forma no invasiva y siempre primando la belleza natural del paciente.

La doctora Gracia Moreno, destacó tras recoger su galardón, la importancia vital de la actualización en conocimientos y la innovación en las técnicas: “el trabajo que realizamos en la medicina estética no tendría el mismo nivel sin la formación y avances que nos facilitan los laboratorios”. El premio fue entregado por Jordi Bentanachs Palomar, presidente de la Asociación Europea de Innovación y Tecnología. La asociación promueve el avance tecnológico e innovador de la industria y apoya a los profesionales comprometidos en su desarrollo profesional y en aportar valor a la sociedad en su conjunto.

Los Premios Estetoscopio de Oro reconocen la labor desempeñada por el colectivo médico, y esta edición la Dra. Gracia Moreno, especialista en Medicina Estética, Medicina Antiaging y Cirugía Capilar, ha recogido el galardón entregado por la Asociación Europea de Innovación y Tecnología. Al evento de entrega de premios asistieron diferentes personalidades y pudieron compartir momentos de intercambios profesionales sobre el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.