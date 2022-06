Kleup, así es la plataforma para ecommerce experta en seguridad antifraude de SunMedia

La tecnología propia de la plataforma está orientada a mejorar la calidad del tráfico, la captación y las ventas. Kleup cuenta con un eficiente sistema antifraude en los niveles de impresión, click y conversión. Además, permite al cliente monitorizar las ventas en tiempo real y confirmar que son seguras. SunMedia continúa su compromiso por optimizar el ecosistema de la publicidad online en sus diferentes facetas para ofrecer el mejor servicio a sus clientes SunMedia, la adtech española líder en vídeo, performance y native, siempre ha trabajado para ofrecer a sus clientes las soluciones más avanzadas, por ello, crear un canal de ventas online seguro, era una prioridad.

Kleup, la plataforma tecnológica orientada al ecommerce de SunMedia, tiene muy claro que la confianza es uno de los factores clave para aumentar y fidelizar a los consumidores en ecommerce y, trabajando en esa línea, logra con su expertise mejorar la calidad del tráfico, la captación y las ventas de forma segura.

La base tecnológica de Kleup es pionera en el mercado y su objetivo es incrementar, tanto las ventas, como del carrito medio de compra, además del ROAS (Return On Advertising Spend) del cliente. La plataforma está preparada para introducir de forma optimizada la mayor fuente de oferta disponible en el mercado. Su tecnología propia genera pagos automatizados, ahorro en costes, reporting personalizado y cuenta con un look and feel adaptado a cada cliente.

En línea con los valores de SunMedia, Kleup cuenta con su tecnología Defender, un extenso y eficiente sistema antifraude capaz de detectar acciones fraudulentas en los niveles de impresión, click y conversión. Con este sistema, el cliente puede monitorizar en tiempo real cada venta generada para confirmar que se trata de una venta segura.

Kleup cuenta, con una amplia cartera de partners premium y además, está preparada para trabajar con publishers no estándar, con especificaciones de activación complejas y, por lo tanto, con resultados de mayor calidad.

La plataforma ya está operativa y ha logrado grandes resultados. “Hemos obtenido incrementos de ventas de hasta un 12%, un aumento de la cesta media de compra de 15% y mejoras del ROI de más del 7%”, ejemplifica Javier Aparicio, Chief Performance Officer de SunMedia y Managing Director de Kleup “Los nuevos clientes que apuestan por Kleup ven crecer sus ventas y, además, no tienen que preocuparse por el fraude. Les quitamos un peso de encima”, añade.

Para Fernando García, CEO de SunMedia, “Kleup es el resultado de un gran trabajo en equipo y forma parte de la apuesta de la compañía por optimizar todo el ecosistema adtech para nuestros clientes”, por lo que se muestra particularmente orgulloso de este nuevo servicio. “Sin duda, nuestros clientes le van a encontrar una gran utilidad”, concluye.