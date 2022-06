El paletizador OnRobot se impone en el mercado Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 14:01 h (CET) OnRobot Palletizer es una potente solución de software y hardware de paletización automatizada que combina la asequibilidad, el rendimiento y la integración rápida sin precedentes con un tamaño reducido para ofrecer una automatización de paletización flexible a empresas de todos los tamaños OnRobot, el líder mundial en hardware y software de aplicaciones colaborativas, ha lanzado OnRobot Palletizer, una completa solución de paletización colaborativa diseñada para eliminar las molestias físicas y económicas de los procesos de paletización.

OnRobot Palletizer amplía el enfoque application first de OnRobot a la automatización colaborativa, permitiendo a los usuarios elegir un sistema de paletización que se adapte a sus necesidades específicas gracias a su tamaño reducido y a su capacidad para manejar muchos tipos diferentes de cajas, paquetes, patrones, palés y alturas de apilado. Compatible con robots colaborativos y robots industriales ligeros de las marcas Doosan, FANUC, OMRON, Techman y Universal Robots, el OnRobot Palletizer está disponible como sistema completo listo para usar o como componentes individuales para crear una solución mixta. El paletizador OnRobot incluye cuatro nuevos productos de hardware y software:

OnRobot Palletizing, es un software de paletización intuitivo que guía a los usuarios a través de toda la implantación, de principio a fin, mediante una única interfaz inteligente para todos los componentes. También supone un verdadero ahorro de tiempo, ya que está diseñado para reducir los costes totales del proyecto. Una vez que el hardware está colocado y asegurado, el usuario final o el integrador simplemente abre el OnRobot Palletizing para recibir una guía paso a paso a través del proceso de configuración de una aplicación de paletización. Diseñado para reducir el tiempo de implantación eliminando la complejidad, el software permite incluso a los usuarios finales sin experiencia implantar el sistema en una fracción del tiempo que llevaría utilizar las interfaces de programación tradicionales. Por ejemplo, con OnRobot Palletizing, un usuario final sin experiencia puede configurar una aplicación de paletización completa en un día, frente a los 12 o más días que se tarda con el software de programación convencional. La redistribución es aún más rápida, ya que ese mismo usuario final sin experiencia puede reprogramar la célula para una aplicación de paletización diferente en tan solo medio día. La guía de implementación de la aplicación de paletización también está disponible en la plataforma gratuita de aprendizaje electrónico Learn OnRobot.

2FGP20, una pinza de paletización eléctrica, potente y versátil con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que puede manipular cajas abiertas y productos listos para la estantería, así como manipular láminas deslizantes sin cambiar la pinza ni requerir manipulación adicional, sin necesidad de suministro de aire externo.

Lift100, un robusto elevador con una carga útil total de 100 kg que proporciona un 7º eje para marcas de cobots y robots industriales ligeros; la funcionalidad de parada con certificación TÜV facilita los despliegues colaborativos seguros y eficaces; proporciona un posicionamiento seguro y preciso incluso a altas velocidades.

OnRobot Pallet Station, dispositivos duraderos para paletas montadas en el suelo, diseñados para garantizar un posicionamiento consistente; cada uno viene con un sensor incorporado para detectar la presencia de paletas.

La paletización manual es una labor intensiva y una tarea repetitiva y poco ergonómica, lo que la convierte en la candidata ideal para la automatización. La automatización de la paletización aumenta la productividad y el rendimiento y mejora la calidad y la ergonomía.

"Al hacer la automatización colaborativa asequible y al ponerla a disposición de las empresas de todos los tamaños y niveles de habilidad tecnológica, OnRobot está rompiendo las barreras globales de adopción, al tiempo que construye una one stop shop diseñada para satisfacer todos los requisitos de automatización y de negocio de las empresas de fabricación y almacén", señala Iversen. "El OnRobot Palletizer es una potente novedad en nuestra cartera de soluciones de hardware y software en rápida expansión para aplicaciones colaborativas".

El software de paletización OnRobot "reduce significativamente el tiempo de configuración necesario para tener la aplicación en funcionamiento", afirma Adrián Pérez Martínez, CTO y cofundador de Neobotik, un integrador de automatización con sede en Huelva, uno de los lugares donde se probó OnRobot Palletizer antes de su lanzamiento. "Es muy fácil instalar todo el hardware y el software al hacer la configuración inicial de la célula. Y la interfaz gráfica de usuario hace posible que incluso los programadores no expertos puedan programar una solución completa de paletización".

El OnRobot Palletizer tiene tres ventajas principales con respecto a la automatización del paletizado existente, explica Martínez: "Es rápido de implementar. Tiene una interfaz de programación fácil de usar. Y el peso de la pinza es óptimo, lo que hace que la solución sea ideal para una amplia gama de aplicaciones de paletización colaborativa, incluso en industrias como la de alimentos y bebidas, donde hay un gran flujo de cajas abiertas listas para ser paletizadas y no es posible agarrar las cajas con una pinza de vacío tradicional".

