Edutedis Consultoría se convierte en una de las empresas más recomendadas para la realización de planes de igualdad para empresas

viernes, 3 de junio de 2022, 11:20 h (CET)

Mantener la igualdad de oportunidades, género y otros aspectos en una empresa es importante para conseguir un mayor equilibrio laboral, incrementar las posibilidades de atraer nuevos talentos, etc. En España, actualmente, existe un plan de igualdad de empresas que es obligatorio para aquellas entidades que cuentan con más de 50 trabajadores y están registradas de forma oficial en el país.

Edutedis Consultoría es una de las compañías con mayor número de recomendaciones para la realización de planes de igualdad para empresas de cualquier zona del territorio español.

Planes de igualdad para empresas El artículo 46 de la ley orgánica 3/2007 establece un plan que está compuesto por una serie de medidas ideales para conseguir la igualdad de hombres y mujeres en una empresa. Este plan es obligatorio para negocios que cuentan con más de 50 trabajadores sin importar si se trata de una organización pública o privada.

Edutedis Consultoría ayuda a las empresas a ejecutar este plan con efectividad, ahorrándoles mucho tiempo y dinero al detectar, con mayor precisión, qué medidas de igualdad son necesarias implementar. Sus expertos en el sector y en la ley orgánica 3/2007 conocen cada uno de los pasos y objetivos a seguir para lograr esa igualdad que buscan las personas, entidades y gobiernos. Entre los diversos objetivos, se encuentran el acceso a empleo, formación y promoción, condiciones salariales, tiempo de trabajo, lenguaje no sexista, salud laboral, acoso sexual, etc. Edutedis Consultoría explica que ejecutar este plan de igualdad es crucial para mejorar la plantilla en general de la empresa y la situación individual de cada empleado.

Ventajas de ejecutar un plan de igualdad con Edutedis Consultoría Edutedis Consultoría cuenta con técnicos expertos en la planificación y ejecución de cada una de las medidas y materias a tratar durante el plan de igualdad para empresas. Estos han trabajado con pequeñas y grandes entidades tanto públicas como privadas y acompañan a sus clientes durante todo el proceso. Además, la empresa y sus profesionales analizan cada caso de forma exhaustiva, operan como asesores externos en cada reunión de negociación y facilitan documentos relacionados con el plan. También es importante el asesoramiento durante el registro del plan de igualdad en la plataforma indicada por el gobierno español. Edutedis Consultoría explica que, actualmente, este plan resulta imprescindible para evitar sanciones y mejorar la imagen de la marca a nivel nacional e internacional. Asimismo, comprobar que existe igualdad en una empresa atrae talento joven, disminuye el absentismo, mejora el clima laboral, demuestra transparencia y adaptabilidad, aumenta la productividad, etc. Por último, también es muy importante para optar a subvenciones y licitaciones.

El tema de la igualdad es tendencia a nivel mundial y Edutedis Consultoría se especializa en este sector, ayudando a las empresas a ejecutar un plan de igualdad preciso, eficaz, rápido y estratégico. Esto incluye una guía y asesoría profesional durante el registro e informe de dicho plan en las respectivas plataformas españolas.



