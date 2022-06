Schneider Electric amplía la cartera de la solución de gestión de motores TeSys Ultra a 18,5 kW / 38A manteniendo el mismo tamaño de bastidor Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 12:54 h (CET) Schneider Electric, el especialista global en gestión de energía y automatización, ha anunciado importantes incorporaciones a su solución compacta y modular de gestión de motores TeSys™ U, ahora TeSys Ultra TeSys Ultra proporciona funcionalidad de gestión de motores como una solución de sistema compacta y modular desde hace más de 15 años.

Esta solución bien reconocida combina funcionalidades de protección y control en una sola unidad. Capacidades de coordinación total que brindan a los usuarios la mayor confiabilidad y disponibilidad para aplicaciones de motores.



La solución modular ya está disponible para aplicaciones de motores de hasta 18,5 kW.

Con la introducción de 4 nuevas unidades de control de 9,5 a 38A, un módulo base de hasta 38A y módulos de inversión, se aumenta el rango de aplicación posible...

Basándose en el largo éxito de TeSys U y en las continuas consultas de Schneider Electric con los OEM, los usuarios finales y los socios de ventas, la cartera y la funcionalidad se adaptan y amplían con frecuencia.

Sobre la base de esta interacción activa, Schneider Electric va a mejorar y ampliar aún más la funcionalidad de TeSys Ultra para adaptar un producto de éxito a las necesidades de sus clientes.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

