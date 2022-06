Las ayudas Next Generation llegan a Cataluña, pudiendo obtener un 40 % de descuento en ventanas KLIMA-PUR Emprendedores de Hoy

Las ayudas Next Generation en Cataluña tienen como objetivo permitir la rehabilitación de miles de viviendas hasta el año 2026.

El próximo mes de junio se activarán específicamente los apoyos para la reforma energética en los hogares de hasta 3.000 euros a fondo perdido. Este tipo de reestructuraciones tienen como fin disminuir el impacto ambiental mediante la reducción de los efectos de la energía de hidrocarburos y minimizar el uso de la electricidad.

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de ejecutar esta especie de trabajos es el reemplazo de las ventanas, ya que un porcentaje de la energía se escapa a través de ellas. Por esta razón, es esencial la colocación de unas especiales, como las KLIMA-PUR Windows, fabricadas por la empresa INDRESMAT.

Los ciudadanos se preparan para recibir las ayudas Next Generation en Cataluña Uno de los objetivos de las ayudas Next Generation en Cataluña para la rehabilitación de viviendas es mejorar la eficiencia energética e integrar fuentes de energía renovable. En ese sentido, quienes reciban fondos para tal fin, no deben pasar por alto las ventanas.

Ciertamente, son varios los aspectos a tener en cuenta a la hora de una reestructuración, como por ejemplo, las paredes, el techo y el suelo, pero si las ventanas no tienen aislamiento térmico, la consecuencia es una pérdida energética significativa, sobre todo en la temporada de invierno, cuando se suele hacer uso de chimeneas y calefacción.

La pérdida de energía, bien sea a través de las ventanas, el suelo o las fachadas, es sinónimo de un impacto económico y, peor aún, medioambiental. Es por ello que empresas como INDRESMAT ofrecen soluciones como KLIMA-PUR Windows, las cuales cuentan con características especiales que resultan ideales para lograr el máximo ahorro energético.

Características de las KLIMA-PUR Windows INDRESMAT ofrecerá hasta un 40 % de descuento a todos aquellos clientes que reciban ayudas Next Generation y decidan adquirir las novedosas KLIMA-PUR Windows. Unas ventanas con carpintería de poliuretano que ofrecen confort térmico y un mínimo consumo energético y que, además, garantizan un óptimo aislamiento acústico, ya que cuentan con una microestructura espumada en los perfiles de poliuretano, según lo explica la propia empresa.

La compañía asegura que otra de las cualidades de las ventanas es que tienen un diseño elegante y buenos acabados de diferentes colores que, incluso, se pueden personalizar, por lo que se adaptan a cualquier estilo de vivienda. Asimismo, destaca que este producto es duradero y que su vida útil ronda los 30 años, además de tener vidrios funcionales y oscilobatientes de la más alta calidad.



