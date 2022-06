Campañas de SEM de la mano de Wetopi para garantizar una buena velocidad de carga Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 10:41 h (CET)

Las campañas de SEM se han convertido en una de las estrategias más potentes para darse a conocer en el mundo digital. Consisten en generar anuncios en buscadores con el objetivo de posicionar una página web entre los primeros resultados.

Sin embargo, para que las campañas de SEM tengan éxito hay otros factores importantes a considerar, como la velocidad de carga de la página web. Esta influye de manera directa en el porcentaje de conversión y es, en gran parte, responsabilidad del proveedor de alojamiento.

En la actualidad, aproximadamente el 46 % de los sitios en todo el mundo se basan en WordPress. Si bien hay un gran número de alojamientos web que afirman proporcionar hosting de WordPress, la mayoría no están especializados. A raíz de la necesidad de un proveedor eficiente, nace Wetopi, una empresa que ofrece un servicio de hosting que garantiza una buena velocidad para las webs basadas en WordPress.

La importancia de la velocidad de carga en una campaña SEM Cuando se realizan campañas de SEM, el objetivo es captar un mayor número de clientes y vender más. Es decir, el éxito de esta estrategia está estrechamente relacionado con la tasa de conversión. Los negocios en línea dependen básicamente de convertir a los visitantes en clientes, pero el hecho de que una página tarde en cargar puede ser muy perjudicial para la empresa. De hecho, estudios realizados demuestran que un tiempo de carga lenta causa que los usuarios abandonen la web, incluso antes de verla. Como consecuencia de ello, la tasa de conversión disminuye notablemente.

La velocidad de carga de una página web está fuertemente asociada con el tipo de alojamiento usado. Esta es la única diferencia entre un hosting capaz y uno deficiente. En gran medida, la velocidad depende de muchos factores, y todos y cada uno deben estar optimizados por el proveedor de hosting.

El alojamiento WordPress de Wetopi Al buscar alojamiento para un sitio web, lo más probable es toparse con un extenso mercado a bajo coste que puede convertirse en una tentación. Sin embargo, a largo plazo, es posible que esa oferta que parecía una oportunidad se transforme en un dolor de cabeza por no contar con los recursos necesarios.

En cambio, los servicios ofrecidos por Wetopi son eficientes en relación con sus competidores. Una de sus funciones destacadas es la velocidad. Cada WordPress está instalado en su propio servidor, con sus recursos y configuraciones específicamente diseñadas. Todo ello con el objetivo de maximizar el rendimiento de WordPress.

El servicio especializado de Wetopi representa una muy buena alternativa para la implementación de campañas de SEM por parte de las agencias de marketing. Contratando sus servicios, se garantiza una buena velocidad de carga, lo cual es fundamental para aumentar la tasa de conversión y tener éxito con la estrategia.



