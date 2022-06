SATE Mediterráneo se posiciona como una gran opción para mejorar la eficiencia de la vivienda Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 10:14 h (CET)

El aislamiento exterior se ha convertido en una de las soluciones más innovadoras y efectivas para los hogares, ya que, aparte de mejorar la eficiencia térmica, optimiza la apariencia y la comodidad del inmueble. En la actualidad, uno de los aspectos más importantes que se tienen en cuenta a la hora de mejorar una vivienda es el ahorro energético.

La empresa SATE Mediterráneo se posiciona como una opción excelente para mejorar la eficiencia de la vivienda a través de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). Se encarga de todo el proceso que conlleva su implementación, y ofrece a los particulares la orientación necesaria para aprovechar las subvenciones de las que pueden ser beneficiarios.

¿Cuáles son los beneficios del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)? El uso de este sistema ha sido un punto importante tanto en la rehabilitación de los inmuebles como en la construcción de obras nuevas, siendo la principal razón la eficiencia energética que proporciona. Esta influye de forma positiva en el rendimiento térmico del lugar, disminuyendo el uso de calefacción y/o refrigeración. Otro de los aspectos positivos que es necesario mencionar es el aumento de valor del inmueble al tener una infraestructura más sostenible, ya que este sistema disminuye la contaminación por CO₂, generando un ambiente más saludable, además, el SATE proporciona un mejor acabado decorativo, permitiendo obtener las paredes deseadas de forma más efectiva. Teniendo en cuenta el considerable ahorro energético que este sistema aporta, los costes de su implementación, a diferencia de los paneles solares, se verán amortizados mucho antes, y con las ayudas de los Fondos Next Generation, la instalación puede costar un 50 % menos del precio real de la obra.

Gran calidad de servicio Los profesionales de la construcción recomiendan ampliamente el uso de este sistema de aislamiento térmico para construir o rehabilitar viviendas. SATE Mediterráneo es una empresa que ha tenido una gran trayectoria y ha destacado por ofrecer un servicio integral que garantiza los mejores resultados en la instalación de este sistema. Por ello, cuentan con un equipo de trabajo altamente cualificado que está dispuesto a dar respuestas eficientes a las necesidades de sus clientes. Estos profesionales también se encargan del servicio de subvenciones y tramitación de ayudas, al igual que de las certificaciones y la gestión de la empresa instaladora, todo a través de una atención individualizada en la que se realiza un estudio previo del inmueble donde se va a trabajar, y en función de ello se elabora el presupuesto adaptado a las necesidades de cada caso particular.

La calidad de todos los servicios que esta empresa ofrece la han posicionado como una excelente opción para mejorar la eficiencia de las viviendas.



