¿Por qué contar con una empresa especializada en hacer publicidad en redes sociales?

viernes, 3 de junio de 2022, 10:17 h (CET)

De acuerdo con el Informe Digital 2021, elaborado por Hootsuite y We Are Social, el 89 % de los españoles utilizan las redes sociales durante 6 horas al día.

Según Tom Keiser, CEO de Hootsuite, “cada vez más, los consumidores se conectan con las marcas de la misma manera que lo hacen con sus amigos y familiares, a través de las apps sociales y de mensajería. La pandemia no ha hecho más que acelerar este cambio, ya que incluso las marcas más rezagadas se están pasando a las interacciones online“.

El informe también evidencia cómo el patrón de compra está cambiando, destacando, sobre todo, cómo el volumen de las compras online ha aumentado notablemente en los últimos años.

En esta medida, tanto autónomos como empresas se han preocupado cada vez más por aumentar su presencia en las redes sociales, con el objetivo de promocionar con mayor eficacia sus productos o servicios. Entendiendo que la publicidad en redes sociales es una ventaja competitiva crucial para garantizar el éxito de las empresas en el siglo XXI,Next Marketing Digitales una agencia especializada en publicidad online y embudos de venta que se ha propuesto señalar la importancia de contar con un equipo de profesionales que se encargue del diseño e implementación de la estrategia online de las compañías.

Características y necesidades del marketing digital en redes Si bien los empresarios y emprendedores tienen claro que deben aumentar su visibilidad en redes sociales para acercarse a su público objetivo, en muchos casos, o bien no saben cómo hacerlo o recurren a formaciones exprés sobre herramientas de promoción en redes, pero sin entender en detalle las características y beneficios de estas aplicaciones y, sobre todo, cómo sacarles el máximo rendimiento. En consecuencia, las compañías terminan gastando mucho tiempo y dinero en la implementación de campañas de promoción y marketing sin conseguir impactar a sus clientes potenciales ni obtener las ganancias previstas.

Por lo tanto, se hace necesario que los emprendedores y empresarios comprendan que la labor publicitaria en redes sociales debe estar liderada por profesionales especializados que diseñen estrategias efectivas, con las cuales puedan obtener los resultados que esperan y necesitan.En este sentido, Next Marketing Digital se adapta a las necesidades y objetivos particulares de cada cliente, con el fin de que las empresas tengan la posibilidad de implementar estrategias de publicidad digital efectivas, que les ayuden a aumentar su rendimiento, incrementar su base de datos de clientes potenciales y conseguir más ventas.

Planes estratégicos de marketing para redes Los planes de estrategia online de Next Marketing Digital están diseñados para que las compañías ganen más visibilidad y aumenten sus resultados de forma considerable al generar impacto en su cliente ideal, mediante campañas de publicidad que aprovechan todas las oportunidades de segmentación del mercado. Esto es posible gracias al diseño de un embudo de ventas que identifica los pasos que sigue cualquier cliente potencial, desde que no conoce el producto o servicio hasta que se convierte en cliente, conocido como customer journey.

Con estas estrategias, Next Marketing Digital espera que las empresas aumenten sus índices de ventas, al entender las necesidades y comportamientos de sus futuros compradores. Así, esta agencia especializada en publicidad online y embudos de venta invita a todos los interesados en hacer crecer su negocio de forma rápida y efectiva a que les consideren como su propio departamento de marketing para llevar a su organización al siguiente nivel.



