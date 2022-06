El espíritu de la Ilustración, más vivo que nunca gracias a internet, por granenciclopedia.com Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 10:22 h (CET) Los grandes pensadores de la Ilustración que pusieron todo su empeño en aglutinar y sistematizar el conocimiento de la humanidad, en un proyecto que tuvo tanto amantes como detractores, como fue la Enciclopedia, estarían encantados de ver cómo su obra no solo ha sido continuada sino también mejorada y democratizada gracias a internet Las posibilidades que ofrece internet para el acceso a todo el conocimiento universal que hombres y mujeres han ido acumulando durante siglos de historia es algo que ya nadie pone en duda a día de hoy. Y sin embargo, esa misma facilidad de acceso es lo que lo hace más complicado, ya que muchas veces es difícil discernir los sitios en los que la información ofrecida está bien contrastada y referenciada, e incluso en esos lugares, muchas veces la navegabilidad de la web deja mucho que desear.

Ante estas dificultades, y debido a que la cantidad de información y datos a recopilar y exponer de una forma clara y comprensible son cada vez mayores, han salido a la luz varios proyectos que pretenden abrir una vía fácil, rápida y cómoda para los internautas interesados en los más diversos conocimientos que se han ido desarrollando a través de la historia.

Por un lado la Gran Enciclopedia se nutre no solo de múltiples fuentes bibliográficas que se pueden encontrar en internet, sino que para la realización de sus artículos se han tenido en cuenta también las enciclopedias tradicionales cuyos contenidos estaban perfectamente estructurados, sobradamente pensados para las funciones pedagógicas y escritos para ser, en su gran mayoría atemporales.

Otra de las páginas que recoge el conocimiento universal es Sapientia. Sapientia está fundamentada en aquello en lo que muchos lingüistas coinciden, y es que cada idioma marca unas características y una forma diferente de ver el mundo, por lo que los artículos tratan de combinar lo que han expresado y cómo han sido contado diversos hechos o conceptos en diferentes idiomas, ofreciendo de ese modo los distintos puntos de vista de varias partes del mundo.

En Scientia se puede encontrar el saber de ayer y de hoy. Aquí algunos artículos que a priori podrían parecer desfasados ayudan a comprender la evolución de una temática concreta a lo largo de los años, permitiendo entender cómo ha evolucionado el conocimiento durante los siglos y las décadas.

Sin duda, todas estas herramientas están pensadas para quienes disponen de una curiosidad sin límites, bajo un diseño minimalista que permite una navegabilidad rápida y sencilla, para que de lo único que deba preocuparse el usuario sea de qué más quiere tener más conocimientos. Diderot estaría orgulloso, eso es seguro.

