Llega Boobota.com, el buscador solidario que pretende acabar con el hambre

viernes, 3 de junio de 2022, 10:22 h (CET) Las nuevas tecnologías y la solidaridad se han dado la mano en múltiples ocasiones. Esta vez ser solidaria resulta más fácil que nunca, ya que para ello solo hace falta utilizar Boobota, el nuevo buscador solidario que ‘busca acabar con el hambre en el mundo’ El objetivo del buscador Boobota es ambicioso, acabar con el hambre en el mundo es algo fácil de decir pero complicado de hacer. Sin embargo, ateniéndonos a los millones y millones de búsquedas que se hacen cada día en internet, tal vez la idea de Boobota no sea tan descabellada.

Para que esta idea funcione lo único que se necesita es que se corra la voz y que cada vez más personas se animen a utilizar Boobota para realizar sus búsquedas. Con este simple gesto ya estarán ayudando a acabar con el hambre en el mundo. Por su parte, este buscador solidario se compromete a dos cosas muy importantes: a donar el 50% íntegro de sus beneficios a una ONG de probada reputación en su lucha contra el hambre y a publicar de forma transparente sus cuentas.

Al compromiso del buscador solidario Boobota hay que añadir que en ningún momento guarda ni vende los datos de quienes lo utilizan para realizar las búsquedas, en ese aspecto no disponen de ninguna intención de beneficiarse de ese modelo de negocio. Además, utilizan el motor de búsqueda de Google para arrojar los mejores resultados de búsqueda a gran velocidad.

Ya no hay excusa para no poner un granito de arena cada día en la lucha contra el hambre. Cuanta más gente se una a movimiento Boobota, antes podrán comenzar a repartir ese dinero que tanta falta hace en tantas partes del mundo, y lo harán aquellos que más y mejor conocen las necesidades, los proyectos y la mejor forma de implementarlos, para hacer de esta forma, entre todas las personas, una gran cadena de solidaridad. Desde cualquier tablet, smartphone u ordenador, pasando por el buscador solidario Boobota, hasta aquellas personas más necesitadas.

