Speedrem personaliza remolques para coche según el gusto de cada cliente Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 08:18 h (CET)

En la actualidad, el uso de remolques para vehículos pequeños ya ha sobrepasado su función como complemento de transporte, adaptándose cada vez más a los usos que demandan diferentes sectores productivos o la población en general.

Esto implica que sus características de diseño han tenido que modificarse para responder a las necesidades y expectativas que tienen las personas y las empresas cuando adquieren un remolque para su coche.

Teniendo en cuenta que existen diferentes usos para este tipo de complementos, la compañía Speedrem personaliza los remolque para coche según el gusto de cada cliente, para que se convierta en una pieza única completamente hecha a la medida.

Ventajas de un remolque personalizado Al tratarse de un diseño personalizado, este tipo de remolques tiene la capacidad de adaptarse al vehículo sin que afecte su capacidad de maniobra. Su fabricación le permite engancharse perfectamente a los dispositivos que componen el coche, evitando movimientos inesperados que puedan generar accidentes. La versatilidad de los materiales y los métodos de producción con los que se realizan estos remolques, no solamente ofrecen soluciones de transporte de mercancías, animales o personas, sino que tienen la capacidad de modificarse para utilizarse como escenarios itinerantes, plataformas para carnavales, remolques para barbacoas personales, etc.

Las especificaciones de un remolque personalizado dependen exclusivamente de las necesidades y requerimientos de cada cliente, lo que ofrece un universo enorme de posibilidades en cuanto a su funcionalidad y usos.

Aun así, es necesario tener en cuenta que los remolques deben ajustarse a las normativas de homologación europeas, las cuales estandarizan ciertos componentes y unidades técnicas para garantizar la seguridad de todos los conductores en la vía. De acuerdo con esta normativa, los remolques con un peso mayor a 750 kg deben llevar una luz de marcha en la parte trasera e incluir los certificados de homologación necesarios de tránsito, por lo que es necesario revisar la norma antes de solicitar la fabricación de un remolque hecho a la medida.

Una compañía con presencia en Cataluña y el norte de España Speedrem cuenta con todas las homologaciones requeridas para la fabricación segura de este tipo de remolques y por este motivo es la opción perfecta para personalizar cualquier pieza. Esta compañía, con presencia en Cataluña y el norte de España, se ha convertido en una empresa líder en el sector de soluciones para remolques, las cuales complementa con un servicio especializado para el mantenimiento y reparación de este tipo de piezas.

Con sus diseños personalizados, esta compañía espera ofrecer productos que se adapten más fácilmente a las demandas de sus clientes, con el objetivo de expandir sus horizontes de producción a cualquier sector que los necesite.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.