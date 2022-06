Brabantia presenta dos nuevos colores en el marco del Día del Medio Ambiente Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 09:46 h (CET) Brabantia, como empresa familiar que es, quiere dejar un futuro mejor para las próximas generaciones. Por eso, cuenta con una de las certificaciones en ecodiseño más exigentes del mundo: la certificación Cradle-to-Cradle® (C2C) Con el objetivo de dar a conocer su compromiso con el medio ambiente y presentar su nueva colección, la marca holandesa organizó un workshop el 31 de mayo titulado: “De la tierra al plato y del plato a la tierra” que quiso poner en relieve la importancia de escoger productos y alimentos con menos impacto en el medio ambiente para frenar el cambio climático.

El workshop consistió en el desarrollo de un “escape room” en el que los asistentes pudieron descubrir estrategias para conseguir que el impacto positivo se multiplique, instaurando nuevos y sencillos hábitos en el día a día. Este se celebró en Talento Studio​ (barrio de Sarrià de Barcelona)​, cuyo origen se remonta a una antigua carpintería creada en 1820.

Más de 1.000 productos de Brabantia cuentan ya con el certificado Cradle-to-Cradle® de Nivel Bronce y, como novedad, desde finales del 2021, dos gamas de artículos obtuvieron la certificación de Nivel Plata. El objetivo de Brabantia es ambicioso, un diseño 100% circular para 2035: https://www.brabantia.com/es/sostenibilidad

Nueva colección

El azul impregna los cubos, las paneras y los botes de Brabantia.

Mineral Powerful Blue - Un color para sentirse empoderado

Este moderno tono Mineral Powerful Blue es realmente llamativo, y su textura le da una dimensión especial. Un tono azul tan atrevido que realmente capta la atención. No es de extrañar que se esté imponiendo rápidamente en las paletas de colores del diseño de productos y la moda. Y en casa: los cubos de pedal NewIcon de 3L a 30L y el cubo Bo Touch de Brabantia de 23/11L estarán disponibles en este tono tan vigorizante.

Dreamy Blue - Un color refrescante que aporta vitalidad y energía

Un trozo de cielo azul, una brisa para el hogar. Este refrescante color brillará en los cubos de pedal NewIcon de hasta 30L, en el cubo Touch de 30L y en las paneras de tapa deslizante y abatible de Brabantia. Los botes con mirilla de Brabantia también se revestirán de esta tonalidad energizante, dando un toque de frescura y orden a cada una de las estancias del hogar.

Características de los productos

Las paneras mantienen el pan a mano y fresco durante más tiempo. Pueden almacenar hasta dos barras de pan, o cualquier otra cosa y disponen de un amplio agarre para facilitar su apertura. Como sumatorio, ocupa poco espacio: la tapa puede o no desaparecer en el interior de la panera y colocar botes en la zona plana de la parte superior. ¡Un complemento práctico, duradero -está fabricada con materiales resistentes a la corrosión- y silencioso sistema de cierre que amortigua el ruido para la cocina!

*Están fabricada con un mínimo de un 36% de material reciclado y son reciclables en un 97% tras su uso.

Los botes con mirilla de 1,4 litros traen una tapa con cierre hermético tipo clic para que el contenido permanezca fresco durante más tiempo. Además, como su nombre indica, vienen con una mirilla antiestática para tener siempre a la vista el café, el té o cualquier otro ingrediente. ¡Ah! Y es fácil de limpiar por su acabado suave, tanto en el interior como por el exterior. ¡Pedazo de bote!

*Están fabricados con un 37% de material reciclado, reciclable en un 95% tras su uso.

Bo Touch Bin parece un mueble de decoración más y tiene todo lo que se necesita para separar fácilmente los residuos. Cuenta con dos cubos interiores extraíbles -fácil de limpiar- para dos tipos de residuos, encaja perfectamente contra la pared, por lo que ahorra espacio, y es muy estable gracias a sus patas ajustables antideslizantes. Además, su suave sistema de apertura hace que se pueda abrir y cerrar con facilidad con tan sólo el toque de una mano. Por último, es higiénico porque no desprende olores. La tapa es hermética y, gracias a sus ‘’patas’’, se puede pasar la fregona o la escoba sin necesidad de moverlo, además de proteger la espalda ya que no hay que agacharse para lanzar los residuos.

*Está fabricado con un 34% de material reciclado y un 98% de material reciclable tras su uso.

Los cubos NewIcon de 3L a 30L presentan un diseño icónico y son un gran aliado. Robustos, siempre se mantienen firmes gracias a su base antideslizante y al bloqueo anti-balanceo. Tienen un sistema único de cierre suave, con solo tocar el pedal. Y, cómo no, estos también son higiénicos, pues su tapa se abre fácilmente y se cierra a prueba de olores. La cubeta interior cuenta con orificios de ventilación para evitar que haga vacío lo hace fácil de sacar, colocar y limpiar. Perfecto para la cocina o para cualquier estancia del hogar donde necesites 30 litros de diseño atemporal.

*Están fabricados con un mínimo del 42% de material reciclado y un 96% de material reciclable tras su uso.

Todas las propuestas con 10 años de garantía y servicio. Y fabricadas cuidando del planeta como avala el nivel bronce de la certificación Cradle-to-Cradle®.

“La sostenibilidad no es lo que hacemos; es lo que somos. Está en nuestra naturaleza.” Tijn van Elderen, CEO de Brabantia.

BRABANTIA, DESIGNED FOR LIVING

Desde sus modestos comienzos allá por 1919, Brabantia se ha convertido en una marca global de diseño de interiores, famosa por sus elegantes e ingeniosos diseños para la cocina y el hogar. Brabantia tiene como fin dar más calidad a todos sus clientes, de forma que cualquier tarea doméstica que hagan en casa la disfruten mucho más gracias a sus productos prácticos y adaptados al día a día.

Son productos que convierten las tareas domésticas en todo un placer del que pueden disfrutar cada día durante el tiempo que deseen. Eso es lo que significa ‘’Designed for living’’.

www.brabantia.com/press

www.brabantia.com/circular-design

https://www.brabantia.com/es/

