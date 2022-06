Regresa ‘Meeting Camper IATI’, el evento de referencia en España para los amantes del caravaning y overland Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 09:14 h (CET) Se esperan unos 7.000 asistentes en esta feria que reúne a los aficionados de los viajes y de la "camperización" con profesionales del sector. IATI Seguros es el patrocinador principal de este gran evento viajero, una de las novedades de la IX edición, que se celebra este fin de semana en un entorno natural único con vistas a los Pirineos Este fin de semana, 3 y el 5 de junio, regresa el evento de referencia en España para los viajeros amantes del mundo camper, overland y caravaning. Lo hace en las explanadas de Fang Aventura, en San Miquel de Campmajor (Girona), rodeado de naturaleza y con vistas a los Pirineos, para disfrutar de charlas, talleres y expositores, inspirar y crear sinergias.

La IX edición de Meeting Camper IATI presenta algunas novedades para hacer la cita anual cada vez más atractiva, como por ejemplo, la zona de acampada será más amplia. Además se incorpora un espacio para Foodtrucks y habrá más de 60 expositores para la venta de accesorios y complementos, homologaciones, camperizaciones e incluso vehículos vivienda nuevos y de ocasión. Asimismo, y por primera vez, IATI Seguros es el patrocinador principal de este gran evento. Con más de 135 años de experiencia, IATI es la empresa líder en seguros de viaje y, además de ofrecer las mejores pólizas internacionales, colabora habitualmente con viajeros y eventos viajeros de primer nivel.

IATI Camper, el mejor seguro para campers

IATI Seguros estará presente durante el Meeting Camper IATI en uno de los expositores, donde se puede conocer la labor de la empresa y también la nueva póliza que ha revolucionado el sector, IATI Camper, el primer seguro para vehículos campers, caravanas y autocaravanas para viajeros de España (se hablará de ello en la charla del sábado a las 10 en el escenario central). Según Alfonso Calzado, CEO de IATI, “a partir de ahora además de toda la libertad e independencia que supone este estilo de vida, nuestros clientes pueden disfrutar de toda la tranquilidad de saber que sus ‘casas con ruedas’, sus mascotas y sus equipajes estarán perfectamente cubiertos durante todo el viaje, y, además, los clientes pueden tener asistencia médica y sanitaria en cualquier momento”.

El encuentro está abierto no sólo a los apasionados de la vanlife, sino a viajeros que recorren el mundo en coche, bici o con la mochila a cuestas. Asistir a esta novena edición a la que se esperan 7.000 personas es fácil. Eso sí, debido al éxito de participación sólo se puede hacer como visitante de día. Para comprar las entradas y ampliar la información se puede consultar la web oficial del evento Meetingcamper.com

Acerca de IATI Seguros

IATISeguros.com es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

