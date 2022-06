Las ‘vacas bombero’ y el cambio climático Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 10:40 h (CET) Considero que es un hecho, no existe nada que mantenga mejor los montes que un rebaño de vacas, ya que para mantener la vegetación a raya y los montes libres de materiales altamente inflamables, las vacas que pastan, no facilitan los incendios o les apagan cuando han prendido al no permitir extenderse, juegan un papel realmente fundamental.

El papel de las ‘vacas bombero’ es muy importante para actuar como un cortafuegos natural y eficiente, que ayude a combatir los incendios forestales y reduzca de esa forma el riesgo para las brigadas de extinción, que en muchas ocasiones se juegan la vida frente al fuego cada verano.

El director de PROVACUNO, Javier López, explica muy bien que “el ganado permite al mismo tiempo grandes ahorros económicos porque contratar mano de obra y maquinaria para hacer estas mismas funciones, las que hacen las vacas en pastoreo, de manera mecánica sería impensable así como por sus beneficios medioambientales dada la imposibilidad de actuar sobre miles de hectáreas de terrenos sensibles a los incendios forestales”.

En 2021 se registraron un total de 19 ‘grandes Incendios’, categoría que incluye aquellos que superan las 500 hectáreas forestales afectadas. Quince de ellos tuvieron lugar durante la campaña de verano y otros cuatro durante la campaña de invierno, con una superficie forestal dañada de 31.375 hectáreas.

Por este motivo, Javier López considera que “es mucho mejor y enormemente más barato ‘prevenir que curar’ ¿Por qué no apostamos más por el mantenimiento de la actividad ganadera para luchar contra el fuego?”

Desde PROVACUNO consideran que no se trata sólo de invertir en extinción de incendios, sino que también resulta necesario apostar, de forma enérgica, en materia de prevención. Y esto se consigue apoyando al sector ganadero e impidiendo que abandonen su actividad para que puedan mantener así un trabajo esencial en cuanto a la conservación de nuestros campos y montes que está muy poco reconocido en estos momentos.

De hecho, esta tarea cada vez resulta más fundamental, puesto que el cambio climático está aumentando la dimensión y la gravedad de los ‘grandes incendios’ que, casualmente, coinciden cada temporada en producirse en zonas donde no existe o se ha abandonado la actividad agrícola y ganadera.

Insisten también en recordar que “España es uno de los países más vulnerables de Europa al cambio climático a tenor de lo que advierten cada vez más expertos mundiales. La combinación de olas de calor, sequía, baja humedad, a veces con fuerte viento, unido a una vegetación muy seca y bosques abandonados por la actividad primaria y forestal, convergen en episodios de incendios cada vez más preocupantes. De hecho, ya estamos soportando la aparición de los denominados ‘incendios de sexta generación’ y cada año con mayor frecuencia”.

El director de PROVACUNO concluye diciendo que “es el momento de repensar sobre el papel que pueda jugar el modelo europeo de ganadería sostenible, no sólo en el ámbito de la calidad, seguridad, trazabilidad o soberanía alimentaria, sino también en el de la sostenibilidad”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Cataluña, 'pagafantas' de España La frase “España nos roba” puede sonar a estereotipo, pero, con las cuentas en la mano, sus gobiernos llevan años espoliando a los catalanes ​Atisbos desde la atalaya El delirio comienza a adueñarse de una sociedad permisiva Coquetear con la guerra no. La paciencia nunca está demás Ningún país debe entrometerse en disputas ajenas Guerra sin cuartel en la izquierda madrileña Recupera Madrid tiene peritado el documento que se falsificó y elevó a documento público ante notario Sánchez, su autobombo y su latiguillo de la “crispación” En el Ejército laico español, para practicar la religión católica se precisa “autorización”