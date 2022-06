​Esta noche, la ‘nueva normalidad’ futbolística

Las cosas de este mundo no han cambiado tanto, como se puede comprobar especialmente esta noche, una y otra vez, que, por lo menos, el Real Madrid sigue con lo mismo de tantas veces, pero suscita nuevas oleadas de seguidores, y, por cierto también de seguidoras. Ya no vale aquella canción de la mujer que se quejaba al marido: 'por qué los domingos me abandonas, no te importa que me quede en casa sola'. Ahora los partidos ya no son ni los domingos cuando se juegan; y, además, las gradas están llenas de chicas.



El fútbol tiene mucho de eso que echamos en falta en el mundo de hoy. Ya quisieran los políticos tener unos seguidores tan fieles como los de los futbolistas. Y que les prestaran tanta atención. La demandan y la piden suplicantes, contando cosas como aquella 'nueva normalidad' que no fue ni nueva, ni normal. En cambio, el Real Madrid sí puede jactarse de haberla alcanzado otra vez.