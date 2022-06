​Pacto de rentas Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 10:30 h (CET) Es más necesario que nunca un pacto de rentas. Sánchez hace ya semanas que anunció el compromiso para que se llegara a un acuerdo entre los agentes sociales, pero el Gobierno, dominado por los problemas del corto plazo, generados por su falta de una mayoría parlamentaria sólida, no se ha puesto manos a la obra.

Las posiciones de las organizaciones empresariales y de los sindicatos mayoritarios están muy distanciadas. El pacto de rentas, como ha señalado el Banco de España, es necesario para que no se produzca una situación parecida a la estanflación: estancamiento económico y altos precios.

