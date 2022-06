Cómo elegir la iluminación adecuada para el salón Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 17:49 h (CET)

Muchas personas no conocen el poder de la iluminación para aportar un estilo y un ambiente único a cualquier espacio. Pero quienes lo saben, entienden que este es un aspecto fundamental, y buscan la asesoría de expertos en decoración.

Kunst Design, empresa formada por diseñadores y arquitectos profesionales, explica algunas de las claves a la hora de escoger la iluminación adecuada y la lámpara de techo ideal para un salón.

Algunos pasos básicos para iluminar adecuadamente un salón Para iluminar correctamente un salón, y darle estilo al mismo tiempo, basta con tener claros algunos conceptos básicos a la hora de buscar la lámpara de techo más adecuada. Lo primero que hay que considerar es, precisamente, para qué actividades se utiliza esa habitación. Según si es para pasar tiempo con amigos, ver la tele o es un espacio para leer, la iluminación necesaria será diferente.

Por otro lado, lo ideal sería poder controlar la iluminación mediante domótica. Aunque puede ser algo más caro, este sistema permite regular la potencia de la luz artificial y reducir el consumo energético. Si en el salón hay un sofá o una mesa de comedor, es indispensable que la zona donde se sitúan esté iluminada, preferiblemente con luz regulable y cálida. Por último, aunque el salón sea pequeño, es importante mantener un buen control de la luz, por lo que hay que escoger con cuidado las lámparas de techo que se van a instalar.

Expertos en iluminación en un solo lugar Kunst Design es una compañía compuesta por profesionales con mucha experiencia en diseño de interiores y arquitectura, dos carreras donde la iluminación juega un papel fundamental. En su página web, ofrece diversos productos y servicios de decoración para ayudar a crear espacios adaptados a cada cliente.

Dentro de su catálogo, se puede encontrar una sección dedicada a la iluminación, con lámparas de techo de distintos tipos y estilos. De hecho, lo que más destaca de cada uno de estos artículos no es solo su calidad, sino precisamente la riqueza y la innovación en cuanto a diseño. Son lámparas elegantes y modernas, perfectas para lograr una iluminación ideal en salones o en cualquier otro espacio, pero también para aportar estética y estilo.

La variedad de elementos para la iluminación que ofrece Kunst Design es bastante amplia. Por eso, se puede solicitar su asesoría a la hora de decorar las distintas habitaciones del hogar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.