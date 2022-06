Las clínicas Vida Fertility Institute, un nuevo concepto de medicina reproductiva Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022

Las cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS) muestran que alrededor de 186 millones de personas en edad fértil presentan problemas de fertilidad que les impiden lograr o llevar a término un embarazo. Tanto a hombres como a mujeres pueden verse afectados por esta situación y, pese a que no es sencillo determinar el origen de esta patología, existen factores genéticos y condiciones ambientales que pueden intervenir en las capacidades para procrear.

Además, el retraso de la maternidad agrava el problema, ya que la edad para tener el primer hijo aumenta. Si existe una causa que esté impidiendo el embarazo, identificarla lo antes posible ayudaría a mejorar las probabilidades de éxito. Con el paso del tiempo, la calidad y cantidad de ovocitos desciende, dando lugar a lo que se conoce como baja reserva ovárica.

La OMS también reconoce que algunos hábitos de vida perjudiciales, como el tabaquismo, el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas y la obesidad, intervienen en la salud reproductiva de las parejas, disminuyendo sus posibilidades para concebir.

En vista de esta situación, clínicas especializadas en medicina reproductiva como Vida Fertility Institute se han preocupado por estudiar y diseñar procedimientos que permitan a sus pacientes convertirse en padres, independiente de la complejidad de su caso. Gracias a la atención personalizada durante todo el proceso y a la innovación en cada uno de sus tratamientos, esta clínica, con sedes en Madrid y Alicante, marca un nuevo concepto en el diagnóstico y terapia para los problemas de fertilidad.

Recibir un buen diagnóstico es relevante Esta clínica trabaja con tecnología de vanguardia, diseñada específicamente para garantizar a sus pacientes los mejores resultados en sus tratamientos de fertilidad. Desde el momento del diagnóstico, la clínica utiliza métodos de estudio innovadores que permiten analizar con precisión las opciones reproductivas reales de cada paciente y, de esta manera, determinar el tipo de tratamiento que se necesita para cada caso.

El tratamiento de fecundación in vitro se dirige específicamente a mujeres cuya reserva ovárica (calidad y cantidad de óvulos) es la adecuada para llegar a generar embriones de calidad.

Mientras que la ovodonación, o fecundación in vitro con óvulos de donante anónima, está diseñada para mujeres que no pueden concebir con sus propios óvulos,ya sea por calidad o por carecer de los mismos. Este tratamiento cuenta con unas elevadas tasas de embarazo.

Además, el Método ROPA, o recepción de ovocitos de la pareja, se establece como una opción reproductiva para las parejas homosexuales de mujeres. En este tratamiento, una de las pacientes será la madre genética, la que cederá sus óvulos, mientras que la otra madre será la que reciba el embrión, previamente fecundado con semen de donante anónimo, y dé a luz al bebé.

Un proceso realmente seguro De acuerdo con algunos estudios realizados por el profesor Michael Davis de la Universidad de Adelaide en Australia, la reproducción asistida cuenta con un 95 % de probabilidades de culminar con éxito y sin riesgos de defectos congénitos para el bebé. Esto quiere decir que, en términos generales, este procedimiento es bastante seguro para la salud de madre y su futuro bebé.

Así, esta clínica experta en medicina reproductiva tiene como objetivo que las personas que tengan problemas de fertilidad, como fallos de implantación o abortos recurrentes, encuentren en sus soluciones terapéuticas una oportunidad para ser padres, a través de procesos con la última tecnología y adaptados a las necesidades de cada paciente.

La misión de Vida Fertility es, fundamentalmente, naturalizar la percepción que algunas personas tienen sobre la medicina reproductiva. Para ello, cuenta con el mejor equipo de médicos, embriólogos, enfermería y de atención al paciente, capaces de acompañar al paciente con empatía y ofrecer un enfoque diferencial ante los problemas reproductivos, siempre respaldando sus decisiones por una base científica y un diagnóstico certero para cada caso.



