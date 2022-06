¿Por qué reparar iPhones es barato?, por InforMovil 2.0 Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 17:05 h (CET)

Apple es, actualmente, la tercera marca de móviles más vendida en España. Los iPhones de la empresa se han posicionado durante varios años como modelos bestsellers y característicos de la cultura popular.

Como pasa con cualquier otro artefacto tecnológico, el uso y los descuidos cotidianos hacen que los iPhones se deterioren. Por esta razón, en algunos casos, es necesario repararlos, lo que representa una opción más barata que la compra de un nuevo dispositivo. En España, existen tiendas especializadas en reparar iPhones en Telde como es el caso de InforMovil 2.0.

Una alternativa económica para los usuarios: la reparación de iPhones Gran parte de los defectos que necesitan reparación en los dispositivos corresponden a la pantalla. En los últimos años, Apple ha lanzado al mercado modelos que funcionan a partir de pantallas más baratas de producir, como el iPhone XR. La tecnología LCD es más rentable que la OLED. Esto se traduce en un servicio técnico más accesible para los usuarios.

Además, la empresa ha liberado patentes de reparación general con el transcurso del tiempo. En noviembre de 2021, Apple anunció la venta de nuevos kits llamados “Self Service Repair”. Estos paquetes contienen piezas originales e instrucciones para llevar a cabo la reparación. De tal forma, no es necesario costear los trabajos de proveedores oficiales de Apple o de reparadores autorizados, sino que basta con ir a un servicio técnico que cuente con los kits para ahorrar dinero. Hasta ahora, dicho kit existe para los ejemplares iPhone 12 y 13, pero aún no ha llegado a España, ya que solamente está disponible en EE.UU.

La reparación de iPhones en Telde Los habitantes de la ciudad y el municipio homónimo de Gran Canaria cuentan con los servicios de InforMovil 2.0 para reparar los defectos de sus modelos Apple.

La empresa cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando con móviles de la marca mencionada. Además de arreglar pantallas, la tienda soluciona inconvenientes con baterías y puertos de carga. De igual manera, se encarga de hacer labores minuciosas como la de microsoldadura y la de cambio de cristal trasero. Finalmente, también se especializa en reparaciones de problemas de software.

La calidad del trabajo de la empresa está fundamentada por el tipo de formación de su equipo humano. La tienda cuenta con un curso de reparación de dispositivos Apple a nivel de componentes, lo que la posiciona por encima de la competencia en cuanto a certificaciones.

En definitiva, reparar iPhones supone una rentabilidad a largo plazo. Además, contratar servicios técnicos con reputación y conocimiento adecuados es la opción ideal para que los usuarios aporten sostenibilidad a los dispositivos sin tener grandes gastos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.