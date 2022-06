Wifi portátil con alta velocidad para segundas residencias, con Wifitakeaway Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 17:00 h (CET)

Muchas familias españolas tomaron la decisión de instalarse por amplios períodos de tiempo en sus segundas residencias ubicadas en el campo o en la playa tras la pandemia. A pesar de solo habitar estas viviendas durante unas semanas, las personas prefieren no contratar algunos servicios como el wifi permanente, puesto que su instalación puede generar altos costes y lleva tiempo.

Wifitakeaway es una compañía que ofrece el servicio de alquiler de wifi portátil 4G de alta velocidad y se encarga de enviar el wifi trasladable hasta la segunda residencia, y cuando el usuario haya terminado de utilizarlo, envían un mensajero para que lo recoja en ese lugar.

Ventajas del wifi portátil Este servicio de wifi móvil funciona en España y en toda la Unión Europea. Ofrece una conexión ágil y segura y en él se pueden enlazar hasta 10 dispositivos de familiares o amigos de manera simultánea. Wifitakeaway dispone de 3 tarifas de wifi portátil que se adaptan a las necesidades de cada cliente y dispone de hasta 200 gigas de data mensual. Este servicio para segundas residencias se ofrece también para autocaravanas, empresas o personas que para teletrabajar requieran conectarse a internet en cualquier momento.

El dispositivo cabe fácilmente en un bolsillo o una mochila y puede ser disfrutado en un rango de 20 metros desde el punto de acceso. Además, la conexión a estos aparatos es confiable, se pueden comprar entradas, enviar correos o videos y navegar de manera privada, puesto que es un servicio seguro y rápido. El wifi portátil para segundas residencias no requiere de contratos a largo plazo y otorga la opción de realizar pagos mensuales.

Importancia del wifi portátil hoy por hoy Actualmente, sea que se viva en la zona urbana o en una segunda residencia, el wifi se ha convertido en un elemento importante de la vivienda familiar, puesto que, por trabajo, relaciones sociales o simplemente diversión, todas las personas buscan estar conectadas a la web. Antes todo se hacía a puño y letra sin ningún problema: se escribían cartas a mano para ser enviadas a través de oficinas de correos convencionales o se hacían trabajos escolares y universitarios manuales, pero con la llegada de la tecnología e internet, ahora es difícil concebir que alguien no conteste rápidamente un mensaje o correo electrónico que se escribió en una aplicación, red social u otra plataforma virtual.

Hoy en día, con la llegada de las nuevas tendencias tecnológicas, también llegó el wifi y más concretamente el wifi móvil, para solucionar esa necesidad permanente de tener una conectividad ágil y de alta confiabilidad. Wifitakeaway ofrece wifi portátil de alta velocidad que permite conectarse de manera efectiva a un bajo coste desde lugares de descanso como las segundas residencias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.