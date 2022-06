Campamentos de verano de Aula Joven para los días sin colegio en Madrid Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 16:40 h (CET)

Muchos padres de familia no saben con certeza a qué actividades dedicarse los días en que sus hijos no asisten al colegio por motivo de vacaciones o festivos. Existen diversas actividades como los campamentos de verano, que se pueden realizar con los más pequeños cuando tienen días sin colegio.

Aula Joven es un establecimiento en Madrid especializado en ejecutar diversas actividades pedagógicas, para que los pequeños aprovechen su tiempo libre mientras no se encuentran en sus respectivas instituciones educativas. Gracias a esta institución, los días sin cole ya serán más divertidos y a la vez generarán una mayor tranquilidad para muchos padres.

Aula Joven desarrolla actividades para los días sin cole Algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los niños-as y adolescentes mientras están en su período vacacional son los campamentos de verano, que se llevan a cabo tanto en zonas rurales como urbanas de la capital de España. En estos campamentos, los pequeños tienen un contacto más cercano con la naturaleza, bajo la supervisión de un equipo de profesionales que tiene claro que lo primordial en estas actividades es la seguridad y la diversión de los niños.

Asimismo, la escuela realiza actividades extraescolares enfocadas en el tiempo libre, en colegios que forman parte de la Comunidad de Madrid. De otra parte, hasta la fecha más de 30.000 niños han disfrutado de los campamentos de verano realizados por Aula Joven, y muchos de esos pequeños han vuelto al colegio para recibir formación como monitores especializados en tiempo libre, otro de los servicios educativos que ofrece la academia en la actualidad.

Los servicios de Aula Joven Aula Joven es una academia que desde 1995 realiza campamentos de verano en la Comunidad de Madrid, lo que se convierte en una garantía de que el servicio que prestan a los niños y niñas es seguro y cumple con todos los estándares de calidad.

De igual manera, los profesionales de Aula Joven se encargan durante los campamentos del cuidado diario de los niños, su alimentación, su higiene personal, de velar por el orden de su habitación, de fomentar las relaciones interpersonales y del aprendizaje sobre todas las acciones desarrolladas durante el verano.

Adicionalmente, las jornadas que se efectúan dentro del campamento son organizadas por edades y disponen en todo momento de la supervisión de los monitores para garantizar la seguridad del niño o joven. En definitiva, los campamentos de verano de Aula Joven se convierten en una alternativa para los padres de familia que desean que sus hijos aprovechen el tiempo en los días sin colegio, de una manera divertida e innovadora.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.