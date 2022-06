Trekking por Cataluña, excursiones guiadas con Sea & Mountain Experiences Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 16:35 h (CET)

Permitiendo disfrutar de forma segura de los paisajes de la región a la vez que se ejercita el cuerpo, la empresa de turismo activo Sea & Mountain Experiences ofrece excursiones guiadas a quienes desean hacer trekking por Cataluña.

La mencionada actividad deportiva se ha convertido hoy en día en una de las preferidas de muchas personas de diferentes edades amantes de los deportes y de la naturaleza.

La misma consiste en caminar por lugares al aire libre tales como montañas, bosques, selvas, ríos, etc. Este tipo de ejercicio se considera muy beneficioso para la salud, pues ayuda a quemar calorías mientras se respira aire puro.

Las características de las excursiones guiadas de senderismo de Sea & Mountain Experiences Sea & Mountain Experiences brinda la oportunidad a todos aquellos individuos interesados en hacer trekking por Cataluña y senderismo. Ambas actividades tienen similitudes, ya que en las dos se camina por escenarios naturales. No obstante, la primera implica un mayor esfuerzo físico y también puede incluir acampada.

Una de las cosas más interesantes de la empresa en cuestión es que pone a disposición varias rutas con diferentes niveles de dificultad que se adaptan a diversas condiciones físicas. Quienes no están acostumbrados a los ejercicios fuertes pueden elegir caminos circulares, y los que sí, tienen la posibilidad de optar por ascensiones con fuertes desniveles y trepadas.

También hay otra emocionante alternativa y es la de hacer trekking varios días y acampar durante la noche en refugios de montañas, albergues o en casas rurales. Esta es una experiencia que a cualquier persona aventurera le encantará vivir.

Los destinos se recorren con guías de montaña. Pueden ser zonas dentro de toda Cataluña y parte de España. En cada una de las andanzas se atraviesan ríos, cascadas, se recorren pasarelas y senderos. Además, es posible llegar a cimas pirenaicas con vistas panorámicas.

¿Cuáles son los beneficios de hacer senderismo y trekking? Los beneficios de hacer trekking y senderismo son muchos, uno de los principales es que contribuyen significativamente a la salud cardiovascular. Asimismo, permite quemar grasa y calorías y fortalecer la musculatura, por lo que es recomendable para aquellas personas que están buscando bajar de peso, así como también para las que están enfocadas en tener una condición física óptima.

Estas actividades físicas son grandes aliadas para regular los niveles de colesterol y para decirle no al sedentarismo. Sumado a todo lo mencionado, ayudan a la salud mental, dado que el contacto directo con la naturaleza hace que los seres humanos drenen y se liberen del estrés y la ansiedad.

Los interesados en aventurarse con Sea & Mountain Experiences deben ingresar a la página web de la empresa, donde se ofrecen detalles de sus excursiones guiadas y donde es posible hacer consultas online.



