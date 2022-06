Consultoría en procesos de venta o fusiones de empresas Emprendedores de Hoy

La venta o fusión de empresas nunca es una tarea fácil para los propietarios.

Empezando por la toma de la decisión, nadie quiere desprenderse sin más, del esfuerzo de toda una vida o de muchos años de trabajo y es lógico tener dudas. Y una vez tomada esta, es necesario estar bien asesorado durante todo el proceso por un equipo de profesionales especializado como el de LINCE CORPORATE.

Entre los motivos por los que un empresario se plantea la venta o fusión de su empresa están: la cercanía a la jubilación o la falta de sucesión, las disputas entre los socios o los miembros de una familia o la necesidad de la organización de unirse a una estructura más amplia para enfrentarse a desafíos futuros, etc.

¿Por qué dejar la venta de empresas en manos de LINCE CORPORATE? LINCE CORPORATE es especialista en la gestión de venta de empresas y fusiones entre PYMEs (principalmente con facturación entre 3 y 30 M€). La misma cuenta con un equipo de profesionales nacional e internacional con amplia experiencia, proporcionando una gestión integral del proceso, desde la valoración de su negocio hasta el cierre de la operación con el comprador. Siempre con las máximas garantías de confidencialidad, trabajando con rigor y discreción. Y sin importar el sector al que pertenezca: industrial, alimentación, aeronáutica, turismo, etc.

Además, como asesores expertos en todas las fases de un proceso integral de compraventa de empresas, median aportando instrumentos y soluciones cuando surgen los principales obstáculos para cerrar un acuerdo entre comprador y vendedor en la fase de negociación.

Concretar alianzas y fusiones entre compañías LINCE CORPORATE también se encarga de buscar y favorecer alianzas y fusiones entre compañías, un aspecto que puede ser una gran opción para muchos negocios que se han visto afectados económicamente por la pandemia y necesitan un apoyo o bien para aquellos que quieren crecer incorporándose a una organización mayor.

El equipo de LINCE consigue intermediar de forma objetiva favoreciendo la adopción de acuerdos: con transacción / intercambios de acciones, redacción de protocolos o pactos de colaboración, que permitan aunar esfuerzos y aprovechar sinergias empresariales.

Los servicios de LINCE CORPORATE son integrales. Además, trabajan con una metodología de trabajo estructurada en fases, “con timings ajustados, pero realistas y adaptados a las necesidades específicas de cada compañía”.

LINCE dispone de una amplia red de contactos y partners a nivel nacional e internacional por lo que si existe un potencial comprador o inversor para su empresa lo encontrará. Prueba de ello, son las operaciones cerradas con éxito todos estos años y de las que pueden ver una muestra en su web corporativa lincecorporate.com



