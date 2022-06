‘Mejor hecho que perfecto’, un capítulo de El Canal del Marketing que asesora sobre estrategias de marketing digital Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 15:58 h (CET)

El Canal del Marketing asesora sobre estrategias de marketing digital, así como también dedica tiempo a la publicación de contenido de calidad e interés para todo el público interesado en marketing. Sus emisiones se pueden recuperar tanto en formato podcast como en su canal de YouTube. En una de estas se centró en un análisis sobre la importancia de avanzar en los proyectos, a pesar de las posibles imperfecciones que pueda haber en el camino.

En este capítulo, titulado “Mejor hecho que perfecto”, una de las ideas centrales es que la búsqueda de la perfección puede llevar a una “eternización” en el desarrollo de un plan empresarial. De esta manera, es probable que una operación se estanque y nunca llegue al paso siguiente. En este sentido, es mejor ejecutar u ofrecer algo que no alcanza a ser ideal, pero que, al menos, es posible.

Hacer y tener la posibilidad de mejorar es siempre mejor Lo que han propuesto los especialistas de El Canal del Marketing en el citado episodio es que siempre es mejor salir con un plan al mercado o al público, de manera que sea posible que se expresen distintas opiniones. De alguna manera, lo que está en marcha se puede mejorar y, en cualquier caso, un resultado momentáneamente imperfecto siempre es mejor que una idea brillante que se ha quedado por siempre en un cajón.

La frase “mejor hecho que perfecto” es atribuida a Mark Zuckerberg, el creador de la red social Facebook y una de las personas más ricas del mundo, y su significado no aspira a una renuncia a la perfección, sino que se puede interpretar como un llamado a la acción. En líneas generales, postergar no es una buena idea. Además, a medida que se desarrolla el hacer, ya sea de un producto o un servicio, es posible conseguir mejores versiones.

Comenzar el diálogo con los clientes cuanto antes es recomendado por El Canal del Marketing En particular, cuando se trata de las redes sociales, los especialistas de El Canal del Marketing recomiendan establecer un diálogo con los seguidores prontamente y luego perfeccionar esas interacciones. En este sentido, una buena estrategia consiste en publicar, para después encontrar formas de optimizar el contenido. Además, por lo que marca la experiencia profesional, la publicación número 100 siempre será mejor que las primeras.

En conclusión, también es posible buscar la perfección y aspirar a la excelencia a partir del trabajo práctico y constante. Entonces, según los especialistas de esta empresa, que también brinda servicios de asesoría, tanto la parálisis por un exceso de análisis, el síndrome del impostor y el síndrome de la perfección son factores que pueden detener un proceso indefinidamente, provocando una gran pérdida de tiempo.

Por estos motivos, los especialistas de El Canal del Marketing recomiendan avanzar con las estrategias de marketing digital y no dejar las ideas en un cajón.



