Madrid Escena incluye un nuevo espacio con actividades gratuitas para visitantes del Parque Tierno Galván junto a nuevos colaboradores

jueves, 2 de junio de 2022, 15:37 h (CET)

El festival contará con un espacio gratuito y de acceso libre con conciertos, actuaciones infantiles, DJ sets y workshops de moda al aire libre.

Junto a estas actividades gratuitas, el festival contará además con espectáculos de grandes artistas internacionales, grandes figuras de nuestra música, actividades y una gran variedad de servicios gracias a la colaboración de marcas como FreeNow, Toyota, Catalana Occidente, Breaking Ice o El Corte Inglés.

Festival Madrid Escena aúna diversas disciplinas artísticas en uno de los mayores pulmones de la ciudad, ha anunciado nuevas actividades gratuitas a tan solo dos semanas de su celebración del 3 al 19 de junio.

Festival Madrid Escena nace con la intención de ofrecer experiencias que se fusionan y complementan para convertir el Parque Tierno Galván en un sitio donde poder disfrutar de una gran oferta gastronómica; así como eventos deportivos, música, arte y actividades para toda la familia. La electrónica, el rock y el jazz, así como diversas actividades para todos los públicos, estarán disponibles para todos los visitantes del parque durante las tres primeras semanas de junio.

Durante el festival, también estarán presentes marcas encargadas de apostar por la fiesta, la música y el servicio a los visitantes del evento. En su compromiso por apoyar a un público heterogéneo y multigeneracional, Madrid Escena contará con el apoyo de colaboradores como FreeNow, Toyota, Catalana Occidente, Breaking Ice o El Corte Inglés, que aportarán su granito de arena para completar la experiencia sensorial y cultural que propone su terraza y escenario.

Además de sesiones de DJ de la escena madrileña, Madrid Escena ofrecerá durante estas jornadas las actuaciones de grandes artistas como Juan Zelada o Alta Vibración, set compuesto por la compositora y cantante Brisa Fenoy y Said Israel, productor musical y DJ, entre otros. A su vez, el público podrá adquirir una invitación a través de El Corte Inglés para poder asistir el próximo 10 de junio al concierto de Sebastián Cortés, uno de los nombres que más suenan en la industria musical española.

A estos conciertos, se sumarán bandas como Bas Kisjes Big Band, grupo que interpreta temas muy variados de swing, soul o funky o conjuntos como Trío Bravo que cuenta con un repertorio inspirado en ritmos afroamericanos, entre el boogaloo y el R&B. Madrid Escena también dispondrá de una gran diversidad de actividades a las que se sumará un workshop de moda de la mano de Maya Hansen, espectáculos infantiles temáticos y sesiones de fitness para el público más deportista junto a Mandanga Club.

Estas actividades se englobarán a lo largo de todo el mes de junio junto a un gran cartel internacional protagonizado por nombres como Jason Derulo, James Blunt o Simply Red. Además, Madrid Escena también contará con los espectáculos de grandes artistas nacionales de la talla de Love of Lesbian, Robe Iniesta, El Cigala o Juanito Makandé.

La música y el baile también serán los grandes anfitriones durante la fiesta Goa, que regresa a Madrid para devolver el ritmo de la electrónica a la ciudad durante la celebración del festival. A su vez, Madrid Escena dispondrá de un hueco para las familias con rock en familia, un espectáculo para grandes y pequeños y una ocasión fantástica para que los niños descubran algunas de las bandas más importantes de la historia del rock.

Por último, el festival dispondrá del humor y la sátira de La Vida Moderna, uno de los shows más exitosos de la radio y un fenómeno de masas donde el humor no convencional, las referencias culturales y lo absurdo dan rienda suelta a la comedia.

Se puede acceder a más información sobre toda la programación en la web oficial del festival.

Sobre Madrid Escena Madrid Escena crea una escena común y de pertenencia al mismo entorno, momento y ciudad. Los visitantes podrán disfrutar no solo de la música de grandes artistas, sino también de otras disciplinas artísticas, de la moda, el arte, el gaming y el deporte para todos los gustos y edades. En su primera edición, el festival contó con artistas de la talla de Morcheeba u Hombres G y, en esta segunda edición, el bonito espacio del Parque Tierno Galván contará de nuevo durante el mes de junio con la mejor gastronomía, con una carta única preparada por expertos del sector y con el mejor abanico cultural de la ciudad.



