Care Applications se lleva el Premio AITEX a la Sostenibilidad en la cuarta edición de los Premios Empresariales AITEX Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 15:15 h (CET)

La Asociación de Investigación de la Industria Textil – AITEX, es una institución privada de investigación que tiene como objetivo fundamental generar conocimiento tecnológico y transferirlo a las empresas textiles del país para que sean más competitivas, creen más valor y tengan más acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Quienes forman parte del equipo de Care Applications han sido los ganadores del 1.er Premio Sostenibilidad de la cuarta edición Premios Empresariales AITEX, celebrados el pasado día 7 de abril, un galardón que los posiciona como una empresa comprometida en reducir el impacto medioambiental que genera la industria de los textiles a través de metodologías y aplicaciones mecánicas más sostenibles.

Premiando la excelencia y la innovación Los Premios Empresariales AITEX nacieron el año 2018 con el claro propósito de fomentar la dinamización del tejido empresarial, tanto del sector textil como del resto de los sectores, tratando de incentivar la interacción con distintos públicos y con los que se pretende que las empresas sean más competitivas a través de la búsqueda de nuevas soluciones ante los nuevos retos que se van presentando, sin dejar de lado el crecimiento industrial.

Estos galardones reconocen la labor de cada una de las empresas que ha contribuido con el desarrollo y la proyección en los diferentes campos de la innovación y la investigación, por ello, el Premio AITEX a la Sostenibilidad fue otorgado a la empresa Care Applications por su destacada gestión eco-eficiente en el desarrollo de sus productos a través de un proceso de producción que ayuda de forma activa a la evolución de la sostenibilidad y la protección medioambiental.

Calidad y sostenibilidad: valores fundamentales de Care Applications Esta empresa nació hace 7 años con la idea de crear productos textiles que no representaran una amenaza para el medioambiente, por ello, desde el principio, Care Applications cuenta con un equipo que ha tenido una extensa práctica y experiencia en cada uno de los procesos en prensa: lavado, tintura, investigación y desarrollo de nuevos acabados, y maquinaria que ha permitido optimizar y modernizar máquinas de lavar y tintar, haciéndolas más versátiles a un bajo coste. Su formación química y textil, no solo en los procesos de manufactura textil, sino en el desarrollo de maquinarias, ha abierto puertas para la creación de prendas más sostenibles, es por ello que ha logrado ser reconocida con el Premio AITEX a la Sostenibilidad, ya que su política de gestión, ética y compromiso han sido de gran aporte a la investigación a través de sus innovadores procesos.

También prestan servicios de consultoría en procesos en prenda, métodos, documentación y recetas; cursos de formación, seminarios y conferencias; estudio y auditorías de lavanderías y tintorerías para optimizar la productividad y mejorar la calidad; diseño y distribución de nuevas lavanderías y tintorerías, entre otros.



