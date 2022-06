¿Dónde adquirir buenos instrumentos de batucada? Percuforum Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 13:28 h (CET)

Percuforum es el espacio ideal para todos los aficionados y profesionales de la percusión. Esta tienda online cuenta con un amplio catálogo lleno de instrumentos y accesorios para tocar batucada.

Este ritmo de origen afrobrasileño se ha extendido por todo el mundo y, hoy en día, son muchos los percusionistas que buscan diversos instrumentos, de excelente calidad en toda España y partes de Europa.

Buenos instrumentos de batucada de la mano de Percuforum Los ritmos brasileños han trascendido cientos de años, hasta llegar a la música alegre y contagiosa que se conoce hoy en día como batucada. Con influencias de la música africana, estos ritmos dieron origen a muchas agrupaciones alrededor del mundo, por lo que Europa no es la excepción.

De esta forma, para los grupos que tocan percusiones brasileñas, Percuforum comercializa instrumentos especializados en batucada. En particular, uno de los más característicos es el surdo, un tambor cilíndrico que ejecuta ritmos profundos y está disponible en diferentes dimensiones, entre ellas 16″x45cm y 22″x45cm en aluminio de la marca Izzo y marca Timbra, una de las más conocidas del mercado.

Aunado a estos, en la página web se encuentran los timbau, que se conocen en Brasil como timbal; fabricados en aluminio, se caracterizan por ser ligeros y de fácil manejo para tocar de pie. Además, el repinique que es una variación del tambor cilíndrico cuyo sonido es fuerte y agudo. Por su parte, el agogó y ganzá, son de los más pequeños que se encuentran en la agrupación y generalmente se encargan de guiar, así como de acompañar las melodías.

Así como los instrumentos, igualmente son importantes los accesorios para el uso y cuidado de los mismos. Entre ellos, se encuentran las baquetas, las correas, las fundas, hechas para proteger los tambores y los protectores auditivos que ayudan al músico a evitar daños durante las largas horas de ensayo.

Un espacio digital para percusionistas Si bien Percuforum es una tienda que inició como foro de aficionados a la música brasileña. Actualmente, cuentan con un amplio stock que incorpora todos los instrumentos necesarios para la batucada, así como también para tocar reggae, samba enredo, maracatú, coco, forró y otros estilos de música caribeña.

Es importante detallar que la tienda trabaja solo con marcas líderes en el sector. Es por ello que Percuforum cuenta con gestión online en la que se consigue todo el catálogo de instrumentos, con sus especificaciones detalladas, para hacer la compra por internet desde cualquier parte del país o desde Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.